Triệt phá đường dây mua bán trái phép pháo lớn nhất ở Quảng Ninh

(VTC News) -

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa triệt phá thành công đường dây mua bán, tàng trữ pháo trái phép từ khu vực biên giới vào nội địa, bước đầu bắt giữ xử lý hình sự 8 đối tượng, xử lý hành chính 1 đối tượng, thu giữ hơn 400kg pháo các loại. Đây là vụ án vi phạm về pháo lớn nhất do Công an Quảng Ninh phát hiện, xử lý từ đầu năm 2020 đến nay.

Cơ quan Công an kiểm tra số pháo thu giữ của kẻ cầm đầu là Hoàng Văn Long.

Cụ thể, đầu tháng 1/2021, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Ninh), phát hiện một đường dây có biểu hiện hoạt động vận chuyển, tiêu thụ pháo nổ với số lượng lớn từ Trung Quốc qua Cửa khẩu Móng Cái và Cửa khẩu Hoành Mô (Bình Liêu, Quảng Ninh) vào nội địa tiêu thụ.

Nhóm này kết nối với nhau bằng mạng xã hội Zalo để giao dịch, mua bán pháo. Một trong những mắt xích quan trọng của đường dây này là Hoàng Văn Long (SN 1983, trú tại xã Vũ Oai, TP Hạ Long, Quảng Ninh). Nhóm mua bán pháo từ Trung Quốc để vận chuyển vào nội địa đều trú tại xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu.

Sau một thời gian theo dõi, nắm bắt quy luật của các đối tượng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào chiều 31/1, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát hình sự kiểm tra nhà trọ của một đối tượng trong đường dây này là Đinh Thọ (SN 1983, ở khu 2, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long), phát hiện, thu giữ của Thọ 48,5kg pháo các loại.

Các đối tượng trong chuyên án.

Điều tra mở rộng vụ án, cơ quan Công an thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nhà và phương tiện của các đối tượng có liên quan là Lương Xuân Hùng (SN 1981, cùng ở phường Hà Khẩu, TP Hạ Long) và Hoàng Văn Long (SN 1983, trú tại xã Vũ Oai, TP Hạ Long).

Trong đó, tại nhà ở và xe ô tô của Hoàng Văn Long, cơ quan Công an đã thu giữ được 239kg pháo nổ các loại. Theo khai nhận của Long, vào đầu tháng 1/2021, thông qua mạng xã hội, Long đã mua pháo của Đặng Đảu Hai (SN 1985, ở xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh) và Trần Đức Xuân (SN 1984, ở xã Quảng Thịnh, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) để bán cho các đối tượng trong và ngoài tỉnh.

Căn cứ lời khai của Hoàng Văn Long và các tài liệu, chứng cứ khác, Phòng Cảnh sát hình sự mở rộng điều tra, đến 3/2, bắt thêm 5 đối tượng ở các địa bàn biên giới (trú tại thôn Năm Đảng, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu) đã bán và vận chuyển pháo cho Long gồm: Đặng Đảu Hai (SN 1985, ở xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ).

Bước đầu Cơ quan điều tra xác định, Đặng Đảu Hai và Trần Đức Xuân lợi dụng địa bàn biên giới để liên lạc đặt mua pháo của một đối tượng ở Trung Quốc. Đặng Đảu Hai có quan hệ quen biết với Hoàng Văn Long, biết Long có nhu cầu mua số lượng lớn pháo nên đã liên lạc với 2 người không quen biết ở Trung Quốc có sử dụng tài khoản Zalo để trao đổi và thỏa thuận mua pháo.

Các đối tượng vận chuyển pháo qua biên giới, giấu vào trong rừng. Đặng Đảu Hai thuê Chìu Văn Trường, Chìu Văn Sếnh và Chìu Văn Phồng cùng mình vận chuyển số pháo trên để bán lại cho Hoàng Văn Long kiếm lời.

Hoàng Văn Long mua pháo của Đặng Đảu Hai và Trần Đức Xuân đem về nhà bán cho Đinh Thọ. Đinh Thọ bán lẻ cho các đối tượng trên địa bàn.

Hiện, chuyên án đang được Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng liên quan.