Triệt phá đường dây môi giới mại dâm học sinh, sinh viên ở Tuyên Quang

(VTC News) -

Ngày 20/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Tuyên Quang (Tuyên Quang) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Mai Ly (SN 1997, trú tại phường Mỹ Lâm) và Phí Thị Việt Trinh (SN 1996, trú tại phường Minh Xuân, TP Tuyên Quang) về hành vi môi giới mại dâm.

Rạng sáng 12/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Tuyên Quang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang và Công an huyện Yên Sơn kiểm tra, phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính đối với 10 người (5 nam, 5 nữ) có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và mua, bán dâm tại các phòng của khách sạn Shanghai (phường Hưng Thành, TP Tuyên Quang).

Trong số 5 gái bán dâm, 2 người chưa đủ 16 tuổi, 2 người từ 16 đến dưới 18 tuổi và 1 người trên 18 tuổi.

Bị can Hoàng Mai Ly và Phí Thị Việt Trinh

Tại cơ quan công an, Trinh và Ly khai nhận, 2 bị can trực tiếp môi giới bán dâm với khách nam, giá 2 triệu đến 3 triệu đồng/lần. Số tiền khách trả, Trinh và Ly hưởng lợi 50%, còn lại chi trả cho gái bán dâm. Đáng chú ý, các cô gái bán dâm đều rất trẻ, chủ yếu từ 14 đến dưới 18 tuổi.

Thủ đoạn của Trinh và Ly là tuyển chọn các gái bán dâm là học sinh, sinh viên hoặc một số đối tượng ham chơi, đã bỏ học tại các địa bàn trong tỉnh. Tùy nhu cầu của khách hàng, 2 "tú bà" sẽ bố trí địa điểm cho khách mua dâm ăn uống, thậm chí sử dụng trái phép chất ma tuý, sau đó quan hệ tình dục với nữ bán dâm.

Trong ngày 11/10, Trinh và Ly đã thu lợi của 5 khách mua dâm với tổng số tiền 15 triệu đồng.

Vụ án đang được Công an TP Tuyên Quang tiếp tục điều tra, làm rõ.