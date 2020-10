Triệt phá đường dây đưa người vượt biên sang Lào trái phép

Ngày 17/10, Công an Hà Tĩnh cho biết, vừa phối hợp với các lực lượng chức năng và Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phá thành công chuyên án LTL8, bắt 3 kẻ tổ chức đưa người khác vượt biên trái phép sang Lào.

16 người đang chờ vượt biên sang Lào trái phép. (Ảnh: CAHT)

Vào khoảng 18h45 ngày 14/10, tại tổ 4, khóm Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị), phòng An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh phối hợp các lực lượng chức năng bắt quả tang Hồ Văn Hòa (SN 1985, trú tại khóm Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) đang dẫn 3 phụ nữ đi theo đường mòn vượt biên trái phép sang Lào.

Hồ Văn Hòa khai nhận, để thực hiện đưa người vượt biên trái phép, Hòa cùng Hồ Văn Phức (SN 1994) và Hồ A Rực (SN 1985, cùng trú tại khóm Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo) tổ chức đưa nhóm người nói trên vượt biên trái phép bằng đường rừng. Trong đó, Hồ Văn Phức có vai trò cảnh giới, Hồ Văn Rực đi dò đường và Hồ Văn Hòa chịu trách nhiệm dẫn đường.

Tiếp tục kiểm tra 3 nhà nghỉ gần cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, lực lượng chức năng phát hiện thêm 16 người khác đang chờ đến lượt xuất cảnh trái phép.

Qua đấu tranh khai thác, lực lượng chức năng xác định, trong số 16 công dân trên, Nguyễn Văn Hùng (SN 1982, trú tại xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) thu của 10 người trong nhóm với số tiền 58 triệu đồng.

Nguyễn Văn Hùng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CAHT)

Tại cơ quan điều tra, Hùng khai nhận, Thân Cương (trú tại xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) nhờ Hùng thu tiền cọc của các công dân để tổ chức đưa họ đi xuất cảnh trái phép theo đường tiểu ngạch tại khu vực cửa khẩu Lao Bảo.

Được biết, Thân Cương (đang lao động tự do tại Thái Lan) tổ chức đưa người lao động trái phép với chi phí 20.000 bạt (tương đương 15 triệu đồng). Cương liên hệ với nhà xe Trường Giang, BKS 37B-005.90, do Lê Văn Giang (SN 1978, trú tại TP Vinh, Nghệ An là chủ xe) đón và chở các công dân nói trên từ Hà Tĩnh vào khu vực cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.