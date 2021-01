Triệt phá đường dây đánh bạc online liên tỉnh 700 tỷ đồng

(VTC News) -

Ngày 16/1, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng 9, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an cùng một số đơn vị nghiệp vụ liên quan và Công an tỉnh Bắc Giang triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc cực lớn trên trang bong88.com với số tiền giao dịch lên tới 700 tỷ đồng.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tạm giữ 16 người để điều tra về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” do Nguyễn Văn Tình (SN 2001), trú tại phường Võ Cường, TP Bắc Ninh (Bắc Ninh) cầm đầu.

Lực lượng chức năng tạm giữ 16 người để điều tra về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”

Tang vật thu giữ gồm 3 ô tô, trên 200 triệu đồng, 10 điện thoại, 1 ipad, 1 laptop, 1 case máy tính, 4 thẻ ngân hàng, 1 modem wifi và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Đường dây đánh bạc này đã hoạt động với quy mô lớn trong một thời gian dài nhưng chưa bị phát hiện, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại các địa phương.

Quá trình điều tra cơ quan Công an làm rõ, từ năm 2020 đến nay, Nguyễn Văn Tình đứng ra quản lý tài khoản cấp siêu tổng đại lý (Super Master) KF90 và tài khoản cấp tổng đại lý (Master) KF900D để tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên trang bong88.com.

Tang vật vụ án.

Sau đó, Tình chia tài khoản thành các tài khoản tổng đại lý khác nhau như: (Master) KF9006 giao cho Nguyễn Khắc Thân, Thân trực tiếp quản lý tài khoản này và chia ra tài khoản Đại lý (Agent) KF900600 để trực tiếp quản lý và chia ra nhiều tài khoản cá độ giao cho các đối tượng Nguyễn Đình Nhâm (Member) KF90060000, Nguyên Khắc Thụy (Member) KF900600001, Nguyễn Văn Chương (Member) KF900600003 để cá độ bóng đá.

Số tiền thắng thua được các con bạc thanh toán hàng tuần qua tài khoản ngân hàng. Sơ bộ xác định tài khoản cấp Siêu tổng đại lý của Nguyễn Văn Tình có trên 10 tổng đại lý ở các tỉnh, thành phố gồm: TP.HCM, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang…với hơn 100 con bạc tham gia đường dây cá độ bóng đá này.

Được biết, từ tháng 9/2020 đến nay, số tiền sử dụng để cá độ lên đến trên 700 tỷ đồng.

Hiện, vụ án đang được điều tra mở rộng.