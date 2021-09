Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi của 3 'con nghiện'

(VTC News) -

Ngày 29/9, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Thăng Bình tiến hành kiểm tra lưu trú, kiểm tra hoạt động kinh doanh tại một nhà trọ ở khối phố 8, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình.

Các đối tượng Thắng, Vui và Nam. (Ảnh: M.T)

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 3 đối tượng Nguyễn Đức Thắng (26 tuổi), Vương Văn Vui (23 tuổi) và Nguyễn Đức Nam (18 tuổi, cùng trú huyện Đông Anh, TP Hà Nội) có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 1/2021, Nguyễn Đức Thắng cùng Vương Văn Vui, Nguyễn Đức Nam thuê nhà trọ tại thị trấn Hà Lam và tổ chức cho hơn 101 người vay với tổng số tiền 800 triệu đồng, lãi suất dao động từ 1,5 đến 5%/ngày. Qua làm việc với 13 người vay, nhóm của Thắng đã cho vay 203 triệu đồng, tổng số tiền lãi thu lợi bất chính hơn 274 triệu đồng.

Tang vật bị thu giữ. (Ảnh: M.T)

Bên cạnh đó, vào ngày 26/9, Thắng tổ chức cho Vui và Nam sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà trọ trên. Qua test nhanh, các đối tượng dương tính với chất ma túy.

Ngoài các vật dụng liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, lực lượng công an còn tạm giữ nhiều tang vật gồm 4 điện thoại di động, 2 USB, 1 bộ máy tính, 142 hồ sơ vay tiền, 1 giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh, 3 thanh kim loại hàn lưỡi dao nhọn, 2 rựa dài, 1 thanh dao cán.

Ngày 27/9, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Nam thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp, lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Đức Thắng về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.