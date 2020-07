Triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng hơn 32 triệu USD tại Đà Nẵng

Ngày 15/7, Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự vừa phá thành công Chuyên án 320B, triệt xóa đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet có số tiền ăn thua lên đến trên 32 triệu USD, tương đương 600 tỷ đồng.

Đây là một trong số đường dây cá độ bóng đá có số tiền ăn thua lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn TP Đà Nẵng bị cơ quan công an triệt xóa.

Trần Viết Nghĩa, người cầm đầu đường dây cá độ bóng đá.

Bước đầu cơ quan công an xác định đối tượng chủ mưu, điều hành đường dây đánh bạc hàng chục triệu USD này là Trần Viết Nghĩa (34 tuổi, trú 376 Trưng Nữ Vương, TP Đà Nẵng).

Quá trình phá án, cơ quan công an bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của 13 người, gồm: Trần Viết Nghĩa, Nguyễn Long (32 tuổi), Lê Tấn Vũ (39 tuổi), Nguyễn Viết Lập (31 tuổi), Nguyễn Đức Khương (36 tuổi), Lê Quang Việt (27 tuổi), Nguyễn Quốc Tuấn (38 tuổi), Lê Đức Thành (30 tuổi), Hồ Văn Vinh (36 tuổi), Mai Văn Bảo Long (35 tuổi), Nguyễn Duy Thống (37 tuổi), và Nguyễn Quang Nhật (33 tuổi, cùng trú TP Đà Nẵng).

Tại nơi cư trú của các nghi can, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng lập biên bản thu giữ hơn 4.000 trang tài liệu in lịch sử các lần cá cược bóng đá với tổng số tiền 32,385 triệu USD, quy ước là khoảng 600 tỷ đồng.

Cơ quan công an khám xét nơi ở của Trần Viết Nghĩa.

Bên cạnh đó, cơ quan công an thu giữ hơn 2 tỷ đồng, 3 xe ô tô, trong đó có siêu xe Range Rover cùng hơn 20 ĐTDĐ và nhiều tài liệu liên quan đến đường dây cá độ bóng đá này.

Hiện cả 13 người liên quan đến đường dây cá độ bóng đá này đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.