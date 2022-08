Triệt phá đường dây buôn bán trái phép 3,5 tạ pháo nổ

(VTC News) -

Ngày 19/8, theo tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa khởi tố 3 đối tượng mua bán trái phép 3,5 tạ pháo nổ.

Các bị can bị khởi tố gồm: Ngô Đình Mạnh (SN 1982), trú tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu; Trần Văn Phú (SN 1996) trú tại xã Trung Sơn, huyện Đô Lương và Phạm Văn Nhật (SN 1993), trú tại xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An).

Đối tượng Phạm Văn Nhật (áo trắng) và Trần Văn Phú tại cơ quan Công an

Trước đó, ngày 16/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã phối hợp Công an huyện Đô Lương, Diễn Châu và một số đơn vị nghiệp vụ liên quan triển khai nhiều mũi công tác phá thành công chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng Trần Văn Phú và Phạm Văn Nhật về hành vi mua bán trái phép pháo nổ. Tang vật thu giữ 3,5 tạ pháo nổ, 1 xe ô tô...

Tang vật bị thu giữ

Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng chuyên án và truy bắt đối tượng còn lại.