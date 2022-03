Triệt phá 'dịch vụ' ship khí cười tận nơi cho dân chơi Đà Nẵng

(VTC News) -

Ngày 18/3, Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết đang điều tra, xử lý đường dây vận chuyển khí cười từ Hà Nội vào Đà Nẵng bán cho “dân chơi”.

Trước đó, qua điều tra, Công an phường An Hải Tây (quận Sơn Trà) nắm được thông tin D.V.Đ. (26 tuổi, tạm trú phường An Hải Đông, quận Sơn Trà) là người chuyên cung cấp khí cười cho những người có nhu cầu và sẽ có cuộc giao dịch trên đường Mai Hắc Đế (phường An Hải Tây) vào ngày 17/3.

9h30 cùng ngày, trinh sát mật phục trước khu vực nhà số 92 đường Mai Hắc Đế thì phát hiện D.V.Đ. chạy ô tô tải BKS 43C-116xx chở “hàng” đến giao cho một cô gái trẻ đi xe máy.

Ập vào bắt quả tang, trinh sát tạm giữ 8 bình khí cười, trong đó có 3 bình còn nguyên, 5 bình đã sử dụng.

Đ. bị bắt quả tang khi đang giao khí cười cho một cô gái trên đường Mai Hắc Đế.

Đ. thừa nhận hành vi mua bán khí cười và khai đang cất giấu 23 bình tại một bãi xe trên đường Vương Thừa Vũ (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà).

Theo khai nhận ban đầu, Đ. liên hệ mua khí cười tại Hà Nội và điểm giao nhận là khu vực đường tránh Nam Hải Vân. Sau đó, Đ. chạy ô tô tải chở bình khí cười đi cung cấp cho các mối với hình thức giao nhận như những đại lý cung cấp gas thường làm.

Sau khi hoàn thiện hồ sơ ban đầu, Công an phường An Hải Tây chuyển vụ việc cho Công an quận Sơn Trà thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.