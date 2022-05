Triệt phá đại lý cấp 2 của đường dây đánh bạc nghìn tỷ Phan Sào Nam

(VTC News) -

Chiều 10/5, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 1 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Những người này là đại lý cấp 2 trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ thông qua hệ thống game bài đổi thưởng Rikvip/Tip.club của Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam và đồng phạm, bị triệt phá từ năm 2018.

Lực lượng chức năng lấy lời khai của Hoàng Xuân Khánh. (Ảnh Công an Thái Nguyên)

3 bị can bị bắt tạm giam đều thường trú tại tỉnh Thái Nguyên, gồm Lê Thanh An (sinh năm 1965, trú tại thị trấn Đu, huyện Phú Lương), Hoàng Xuân Khánh (sinh năm 1989, trú tại xã Trung Hội, huyện Định Hóa) và Nguyễn Hoàng Đạt (sinh năm 1995, trú tại phường Trung Thành, thành phố Phổ Yên), đang bỏ trốn.

Còn bị can bị cấm đi khỏi nơi cư trú là Dương Văn Hậu (sinh năm 1995, trú tại xã Tân Quang, thành phố Sông Công).

Theo kết quả điều tra, từ năm 2015 đến 2017, những kẻ trên đã liên hệ, trao đổi, thống nhất với các đại lý cấp 1 của hệ thống game bài đổi thưởng Rikvip/Tip.club để nhận làm đại lý cấp 2. Bốn bị can tự quảng bá đại lý, mua bán Rik - là tiền ảo trên hệ thống đánh bạc cho hàng trăm tài khoản đánh bạc và hưởng phần trăm chênh lệch.

Số tiền giao dịch qua các bị can trên ước tính 22 tỷ đồng, khoản lời bất chính khoảng 400 triệu đồng.

Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra vụ án, truy bắt kẻ bỏ trốn.