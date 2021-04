Triệt phá băng tội phạm liên tỉnh, bắt giữ 16 tên cướp ở TP.HCM và Tây Ninh

(VTC News) -

Ngày 14/4, Công an TP.HCM cho biết, đơn vị vừa triệt phá một băng nhóm cướp giật liên tỉnh, bắt giữ 16 kẻ để điều tra xử lý.

Cụ thể, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM phối hợp với Công an tỉnh An Giang, Tây Ninh truy xét, bắt giữ 16 kẻ cướp giật tài sản.

Theo PC02, băng nhóm cướp giật tài sản liên tỉnh này do nghi phạm Phạm Trương Hùng Cường (30 tuổi) cầm đầu tổ chức. Các nghi phạm trong băng cướp từ 15 - 22 tuổi, quen nhau khi đi chơi game trong các tiệm Internet.

Băng nhóm bị bắt. (Ảnh: Công an cung cấp)

Khi hết tiền tiêu xài, chúng rủ nhau lập băng nhóm đi cướp. Tài sản mà băng cướp nhắm tới thường có giá trị, dễ tiêu thụ như điện thoại di động, túi xách, vàng.

Băng nhóm này thường đi từ 2 - 4 xe, mang theo dao, gậy sắt để chống trả. Ai ở vị trí thuận lợi nhất thì ra tay cướp giật tài sản. Các kẻ còn lại làm nhiệm vụ cản trở, hỗ trợ đồng bọn tẩu thoát.

Đến thời điểm bị bắt, băng nhóm này đã thực hiện 15 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TP.HCM và 9 vụ cướp giật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Tổng giá trị tài sàn mà băng cướp được lên đến hàng trăm triệu đồng.

Hiện PC02 đã lập hồ sơ, mở rộng điều tra xử lý.