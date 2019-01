Triển vọng lớn cho phân khúc bất động sản hạng sang trong năm 2019

(VTC News) - Trái với những dự đoán về tình trạng trầm lắng sẽ kéo dài, thị trường bất động sản cuối năm 2018 bất chợt dậy sóng với một loạt các dự án cao cấp đến hạng sang, vì sao nhiều chủ đầu tư vẫn tự tin với chiến lược tấn công vào phân khúc hạng sang vào lúc này, và ai có đủ khả năng để sở hữu những tài sản triệu đô đó?

Đòn bẩy kinh tế kích thích mức hấp thụ sản phẩm hạng sang

Các dự án hạng sang tự tin ra mắt thị trường gần đây là điều có thể hiểu được nếu nhìn vào cục diện kinh tế ngày càng thuận lợi. Năm 2018, GDP của Việt Nam đã đạt mức tăng trưởng 7.08%, cao nhất 10 năm qua, và trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng mạnh nhất châu Á.

Triển vọng tươi sáng của nền kinh tế, đi cùng với sự thay đổi chóng mặt của hạ tầng giao thông là đòn bẩy cực lớn để thị trường bất động sản. Đặc biệt, theo nhiều chuyên gia bất động sản, chưa bao giờ mà cơ hội của phân khúc hạng sang lại rõ ràng như hiện nay.

Việt Nam có tốc độ tăng trưởng bền vững và hấp dẫn sự chú ý của nhà đầu tư quốc tế

Bà Dương Thùy Dung, giám đốc cấp cao của hãng CBRE Việt Nam cho biết dù có mức giá khá cao nhưng các căn hộ triệu USD này vẫn hấp dẫn với khách hàng. “Nhiều dự án có lượng đặt mua lớn gấp 4 lần số lượng chào bán. Những dự án này đều tọa lạc tại trung tâm TP.HCM và Hà Nội, nơi mà quỹ đất để phát triển bất động sản bị giới hạn, đi kèm với diện mạo khu vực trung tâm ngày càng được cải thiện”, bà Dung nhận định.

Hiếm có, giá đất tăng mạnh, đó cũng là lí do khiến dự án đắc địa ở khu vực trung tâm TP.HCM đang được nhà đầu tư săn đón nhiệt tình. Đơn cử như dự án The Grand Manhattan do Tập đoàn Novaland phát triển.

Vị trí đắc địa, kiến trúc độc đáo, và trên hết là sự thuận tiện về giao thông đã tạo nên sự khác biệt của The Grand Manhattan và thuyết phục được những khách hàng khó tính nhất.

Sở hữu hai mặt tiền đường Cô Bắc và Cô Giang ngay lõi trung tâm Quận 1, The Grand Manhattan mang đến khoảng 1.000 căn hộ hạng sang sở hữu lâu dài. Với giá khởi điểm từ 6.000 USD/m2, cùng bài toán tài chính khá dễ chịu - chỉ thanh toán 2.9 tỷ trong 28 tháng, mỗi chủ nhân trong tương lai sẽ không chỉ sở hữu căn hộ mà còn được ưu đãi thêm “BĐS thứ hai” – đặc quyền chỗ đậu ô tô định danh quý giá ngay trung tâm Q.1.

Chủ nhân dự án hạng sang – họ là ai?

“Việt Nam đang là thị trường mới nổi cho dòng bất động sản hạng sang, nhất là nhờ dân số trẻ, có tinh thần kinh doanh năng động và mức độ giàu có đang gia tăng nhanh”, Stephen Wyatt, Tổng giám đốc hãng tư vấn JLL Việt Nam nhận định.

Theo thống kê của ngân hàng Credit Suisse, tổng số lượng triệu phú USD năm 2017 của Việt Nam đã lên đến hơn 8.200 người, tổng tài sản mà tầng lớp này đang sở hữu gần khoảng 370 tỉ USD. Đây sẽ là nguồn khách hàng vững chắc của BĐS hạng sang.

Là một nhà đầu tư sành sỏi với nhiều BĐS tại trung tâm Q.1 và Q.3, diễn viên Trương Ngọc Ánh đã sớm nhận thấy tiềm năng lớn của BĐS hạng sang và nhanh chóng đưa The Grand Manhattan vào bộ sưu tập BĐS của mình.

“The Grand Manhattan là dự án khiến tôi bị kích thích nhiều nhất. Dự án sở hữu một trong những vị trí cuối cùng của trung tâm Q.1, hội tụ tiện ích chuẩn “resort” 5 sao. Đặc biệt, dự án ưu đãi chỗ đậu xe VIP. Điều này thật tuyệt vời vì diện tích bãi đậu xe hơi tại các khu căn hộ thường rất hạn chế. Tôi tin chắc rằng giá của căn hộ từ khi ra mắt đến giai đoạn về sau sẽ tiếp tục tăng rất cao.” – Diễn viên Trương Ngọc Ánh chia sẻ.

Ngoài ra, những nhà đầu tư tiềm năng còn đến từ khối ngoại khi Việt Nam đã cho phép người nước ngoài sở hữu nhà. Tỉ suất cho thuê cao nổi bật trong khu vực (5-6%/năm) là một trong những yếu tố khiến thị trường Việt Nam ngày càng nhận được nhiều mối quan tâm từ tầng lớp thượng lưu châu Á, đặc biệt là giới đầu tư đến từ Hàn Quốc, Hồng Kông, Trung Quốc, Singapore hay Nhật Bản. “Việt Nam vẫn xếp sau Bangkok và các thành phố cấp 2-3 của Trung Quốc nhưng có cảm giác là thị trường nơi đây sẽ bắt kịp với các đối thủ chỉ trong 5- 10 năm tới”, Ông Stephen Wyatt dự đoán.

Diễn viên Trương Ngọc Ánh trải nghiệm không gian sống trong căn hộ hạng sang The Grand Manhattan.

Thông tin chính thức của dự án được giới thiệu tại: https://thegrandmanhattan.com.vn/ hoặc Hotline: 0938 55 19 19.

Quỳnh Chi