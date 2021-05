Trích xuất camera truy bắt kẻ trộm đâm chết bác sĩ nha khoa ở Bình Dương

(VTC News) -

Bác sĩ bị đâm chết tên P.V.T (33 tuổi, bác sĩ nha khoa).

Vụ án mạng xảy ra khoảng 22h ngày 4/5, tại đường D37, Khu dân cư Việt Sing, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Hiện trường vụ việc.

Vào thời điểm trên, ông T. đang ngồi chơi ở nhà đối diện thì phát hiện có một đối tượng đang đột nhập bẻ khóa chiếc xe máy của mình.

Ông T. liền hô hoán, đồng thời chạy về ngăn cản kẻ gian trộm xe. Trong lúc cả hai đang giằng co thì một đối tượng khác lao tới rút dao đâm ông T. gục xuống đất.

Sau khi gây án, cả hai lên xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường.

Nạn nhân được người thân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện vì thương tích nặng.

Nhận tin báo, Công an TP Thuận An và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc.