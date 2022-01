Trích xuất camera tìm 3 kẻ xông vào căn hộ xịt hơi cay, cướp điện thoại ở Hà Nội

(VTC News) -

Video: Hình ảnh 3 nghi phạm vụ xịt hơi cay, trói chủ nhà cướp điện thoại tại chung cư ở Hà Nội

Ngày 9/1, Công an phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) vừa phát thông báo liên quan đến vụ 3 kẻ lạ mặt xông vào căn hộ 324 chung cư HH1A Linh Đàm xịt hơi cay, cướp điện thoại xảy ra chiều qua (8/1).

Theo thông báo, đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai đang điều tra, truy tìm 3 tên cướp. Đặc điểm nhận dạng 3 tên cướp có độ tuổi từ 25 đến 35, mặc trang phục như trong hình ảnh được camera an ninh của tòa nhà ghi lại. Khi vào căn hộ, 3 tên cướp đeo khẩu trang, đội mũ và 1 kẻ mang theo ba lô.

Cơ quan công an đề nghị người dân nếu phát hiện những người có đặc điểm nhận dạng như trên thì báo ngay cho Công an phường Hoàng Liệt hoặc Công an quận Hoàng Mai.

Hình ảnh 3 tên cướp được camera an ninh của tòa nhà ghi lại. (Ảnh chụp màn hình)

Khoảng 16h45 ngày 8/1, người dân sống tại tại tầng 3, chung cư HH1A Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội) nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ căn hộ 324 nhưng nghĩ chủ nhà xảy ra cãi vã nên không sang kiểm tra.

Sau đó, hàng xóm đi qua căn hộ 324 thì phát hiện chủ nhà la anh T.A. (ngoài 30 tuổi, làm nghề sửa chữa mua bán điện thoại) bị trói và bị bịt miệng bằng băng dính nên báo công an.

Một cán bộ tổ dân phố 32 (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) cho biết, anh T.A. mới chuyển đến đây khoảng 1 tháng và thường xuyên đăng tải mua bán điện thoại ở các nhóm trên mạng xã hội. Khoảng 16h45 ngày 8/1, ba người lạ mặt đến căn hộ của anh T.A. hỏi mua điện thoại thì xảy ra vụ việc.