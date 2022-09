Treo thưởng 3 tỷ đồng, mẹ bạn trai muốn ép tôi 'ăn cơm trước kẻng'

(VTC News) -

Tôi và bạn trai yêu nhau đến nay đã 2 năm, tình cảm của hai đứa rất sâu đậm. Hiện tại, công việc của chúng tôi đã ổn định và cả hai muốn tổ chức đám cưới trong năm nay.

Tuần vừa rồi, tôi đến nhà bạn trai chơi, mẹ anh ấy chưa muốn chúng tôi cưới mà lại muốn có cháu bế. Bác ấy bảo thời nay có nhiều cặp vợ chồng cưới nhau về mới biết bị vô sinh, chạy chữa không biết bao nhiêu tiền nhưng rồi vẫn đường ai nấy đi. Bác nói vì không muốn chúng tôi khổ sở về đường con cái nên rất ủng hộ chuyện có con trước rồi cưới sau.

Thấy vẻ mặt không đồng tình của tôi, mẹ bạn trai tuyên bố treo giải thưởng hậu hĩnh, nếu chúng tôi có con thì bác sẽ tặng ngôi nhà trị giá 3 tỷ đồng; còn nếu chưa sinh được con thì chuyện cưới hỏi sau này tính tiếp.

Tôi không đồng ý với quan điểm của bác gái, bởi bố mẹ tôi không chấp nhận chuyện con gái chưa lấy chồng đã có thai. Gia đình tôi vẫn ở quê, nơi các cô gái "chửa trước" và gia đình họ vẫn bị xóm giềng dè bỉu, chê bai, mai mỉa. Tôi không muốn bản thân và bố mẹ, anh chị em phải mất mặt với mọi người.

Hơn nữa, tôi cũng lo rằng nếu như đứa bé tôi sinh ra không vừa mắt bố mẹ bạn trai, hoặc nhỡ có chuyện gì không hài lòng nên hai bác không muốn đón nhận mẹ con tôi thì sao? Bác gái bảo người lớn đã nói là giữ lời, hễ là máu mủ của gia đình bác, sinh ra dù thế nào thì bác cũng đón mẹ con tôi về nuôi. Mẹ bạn trai nêu quan điểm rất dứt khoát, lời hứa hẹn của bác cũng chân thành và đáng tin cậy nên tôi dù không thích sinh con trước hôn nhân cũng phải cân nhắc thiệt hơn. Xác định gắn bó cuộc đời với bạn trai nên cuối cùng tôi đã đồng ý với bác.

Ba ngày trước, chúng tôi đi khám sàng lọc trước khi mang thai. Tôi "khai" với bác sĩ thông tin chị ruột có đứa con bị bệnh down, và hỏi liệu sau này con tôi sinh ra có nguy cơ mắc bệnh đó do di truyền hay không. Bác sĩ nói bệnh down không có yếu tố di truyền, bảo chúng tôi cứ yên tâm mà sinh con.

Thế nhưng lúc ra khỏi bệnh viện, bạn trai tôi tỏ vẻ rất buồn và lo lắng sau này hai đứa sinh con sẽ có vấn đề gì đó. Nếu biết trước tâm trạng anh ấy không ổn, tôi đã không rủ đi khám sàng lọc trước khi mang thai nữa.

Thái độ của bạn trai khiến tôi bất an, cảm thấy tương lai không chắc chắn. Tôi thật sự không biết có nên tiếp tục kế hoạch mang thai khi chưa có cưới xin của mẹ bạn trai hay không nữa. Mọi người cho tôi lời khuyên với?

