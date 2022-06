Treo giò 2 năm hậu vệ hành hung trọng tài ở giải hạng Nhì Quốc gia

(VTC News) -

Video: Cầu thủ Anh Vũ lao vào hành hung trọng tài

Trong buổi họp chiều nay (10/6), Ban kỷ luật VFF quyết định treo giò cầu thủ Ngô Anh Vũ của CLB Bình Thuận với thời hạn 2 năm, phạt 25 triệu đồng với hành vi "Xâm phạm thân thể trọng tài trong các trường hợp đặc biệt nghiêm trọng và thiếu văn hóa" ở trận đấu giữa CLB Bình Thuận và CLB Vĩnh Phúc.

Đây là án phạt cho Anh Vũ sau khi trung vệ của CLB Bình Thuận để lại hình ảnh xấu xí khi đấm vào mặt trọng tài Trần Ngọc Nhớ ở trận play-off thăng hạng giữa CLB Bình Thuận và CLB Vĩnh Phúc.

Sau khi nhận thẻ vàng thứ hai, Anh Vũ lao vào hành hung, đấm liên tiếp vào mặt trọng tài Ngọc Nhớ. May mắn là đội ngũ an ninh trên sân đã can thiệp kịp thời.

Sau sự cố, trên trang cá nhân của mình, Anh Vũ đã gửi lời xin lỗi đến trọng tài, người hâm mộ, ban huấn luyện, ban lãnh đạo đội bóng,... vì hành động thiếu kiềm chế. Trung vệ sinh năm 1989 cũng nhận lỗi trước CLB khi để lại hình ảnh xấu trong ngày Bình Thuận giành quyền lên hạng Nhất.