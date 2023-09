Treo chuông gió có ý nghĩa gì?

(VTC News) -

Từ thời xưa, chuông gió được treo trong nhà để báo hiệu cho chủ nhà là có khách. Ngày nay, chuông gió được coi trọng nhất là ở người Á Đông bởi vì tính phong thuỷ mà chuông gió mang lại.

Chuông gió được treo vừa trang trí nhà cửa thêm sinh động, lại vừa giúp gia chủ có thêm may mắn, tài lộc và khoẻ mạnh.

Treo chuông gió trước nhà có thể giúp hút tài lộc, vận may. (Hình minh hoạ)

Hiện trên thị trường có rất nhiều loại chuông gió với chất liệu và màu sắc đa dạng, phổ biến là những loại chuông gió làm bằng thuỷ tinh, đồng hoặc gốm sứ. Ngoài ra, còn có một số loại chuông gió khác như chuông gió bằng vỏ sò, bằng gỗ…

Chuông gió phong thuỷ thường có 2 tác dụng chính: Giải xui, xua đuổi âm khí và hút tài hút lộc, vận may.

Do đó, chuông gió không chỉ là vật mang lại vẻ đẹp cho căn nhà, nó còn mang tới vận may và hoà khí cho gia chủ. Tuy nhiên, bạn phải lựa chọn được đúng hướng treo mang lại may mắn cho bản thân.

Nhiều người lựa chọn treo chuông gió ở cửa sổ, phòng ngủ, phòng bếp nhưng theo phong thủy các vị trí này chưa phù hợp.

Cụ thể như, treo ở phòng bếp: Đây là nơi có nhiều hỏa nhất trong nhà, treo chuông gió sẽ kích thích hỏa khí, vì vậy phòng bếp là nơi không nên treo chuông gió.

Hay phòng ngủ được khuyến cáo là nơi không nên treo chuông gió. Nguyên nhân là do phòng ngủ là không gian nghỉ ngơi tĩnh nên không thích hợp treo chuông gió và các đồ vật chuyển động khác...

Do đó, vị trí cửa nhà vẫn thường được chọn để treo chuông gió hợp phong thủy nhất. Đồng thời, vị trí treo chuông gió cửa chính là ở góc trên bên trái của cửa chính để tránh tà khí.

Ngoài ra, có rất nhiều loại từ hình dáng, màu sắc, kích thước đến vật liệu, tuy nhiên những loại chuông gió khác nhau sẽ mang đến ý nghĩa phong thuỷ riêng. Như vậy, làm sao để chọn chuông gió cho phù hợp để phát huy được nguồn năng lượng cho gia chủ là điều được nhiều người quan tâm.

Theo đó, chuông gió bằng kim loại có thể đặt ở hướng Tây, Tây Bắc và hướng Bắc. Chuông gió làm từ tre gỗ có thể đặt ở hướng Đông, Đông Nam và hướng Nam. Chuông gió làm từ đất, đất sét… đại diện cho hành Thổ nên đặt ở những hướng Tây Nam, Đông, Đông Bắc và Đông Nam.

