Trên 3 tỷ đồng được quyên góp từ chương trình ‘Chạy vì trái tim 2020’

(VTC News) -

Mang thông điệp đầy ý nghĩa “Nối nhịp tim – Vươn mầm sống", Chạy Vì Trái Tim là chương trình chạy bộ từ thiện do Gamuda Land và Nhịp Tim Việt Nam tổ chức thường niên nhằm mục đích gây qũy tài trợ phẫu thuật tim cho trẻ em nghèo trên cả nước, mang lại cuộc sống khỏe mạnh và tương lai tươi sáng hơn cho các em. Được phát động từ năm 2013, qua 7 lần tổ chức, chương trình đã vận động được trên 32 tỷ đồng, giúp hơn 1.200 trẻ em nghèo bị dị tật tim bẩm sinh được phẫu thuật tim miễn phí. Với những kết quả tuyệt vời mà mùa 8 mang lại, số lượng trẻ em Việt Nam được cứu chữa bởi chương trình đã nâng lên đến trên 1.300 bé, cũng như tổng số nguồn quỹ gây được đã vượt mức 35 tỷ đồng.

'Chạy vì trái tim 2020' đã gây quỹ được trên 3 tỷ đồng để tài trợ mổ tim cho hơn 110 bệnh nhi.

Chạy vì trái tim hằng năm là một chuỗi các hoạt động vận động gây quỹ diễn ra xuyên suốt trong một tháng, đánh dấu kết thúc bằng sự kiện đinh là ngày chạy bộ đồng hành tại khu đô thị quốc tế Celadon City (Q. Tân Phú, TP.HCM), thường thu hút gần 10.000 người tham gia mỗi năm. Trong bối cảnh đặc thù của năm 2020, nhằm tổ chức chương trình một cách có trách nhiệm, ngăn ngừa nguy cơ bùng dịch trong cộng đồng, Gamuda Land đã nỗ lực sáng tạo nên những hình thức tổ chức vô cùng độc đáo, thú vị cho Chạy vì trái tim lần 8 năm 2020. Chiến dịch đã được tổ chức hoàn toàn trên không gian mạng, nhằm để vừa mang đến những trải nghiệm thú vị cho không chỉ người tham gia mà cả công chúng, vừa có thể tiếp tục hành trình nhân ái mang lại tương lai tươi sáng cho bệnh nhi tim bẩm sinh.

Cụ thể, Ban tổ chức (BTC) đã kết hợp cùng Vietrace365, một trong những nền tảng thi chạy trực tuyến phổ biến nhất trong cộng đồng chạy bộ Việt Nam, để mang “đường chạy” trải rộng khắp toàn quốc. Toàn bộ phí tham gia (từ 150.000 đồng/người) sẽ được chuyển về Quỹ Nhịp tim Việt Nam giúp hỗ trợ chi phí mổ tim cho các trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh.

Đặc biệt, nổi bật lớn nhất của chương trình năm nay chính là hình thức gây quỹ độc đáo thông qua ba tập gameshow phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền thông chính thức của chương trình là các trang Facebook Chạy vì trái tim, Gamuda Land VN và Youtube Gamuda Land VN. Thông qua các tập gameshow với sự tham gia của các nghệ sỹ nổi tiếng, sẽ góp phần lan tỏa thông điệp nhân ái và lời kêu gọi cộng đồng cùng chung tay để giúp mang lại tương tai tươi sáng hơn cho các trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Chạy vì trái tim 2020 còn có tham vọng “leo Top Trending” khi phối lại bài hát chủ đề “Run For The Heart” do nhạc sĩ Dương Khắc Linh sáng tác, đồng thời sản xuất MV với sự tham gia của một dàn sao “khủng” gồm hơn 30 nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng như: Lam Trường, Hoàng Bách, Nguyễn Phi Hùng, Quốc Cơ – Quốc Nghiệp, Lưu Hiền Trinh, Hà Nhi… cùng “gia vị rất trendy” từ 2 thí sinh của King Of Rap là Lona và Dablo. Dù là một dự án từ thiện, nhưng có thể nói Chạy vì trái tim 2020 cũng đồng thời là một chương trình giải trí vô cùng thú vị bởi sự sáng tạo độc đáo của đơn vị tổ chức.

Phát biểu tại buổi lễ tổng kết được ghi hình và phát Livestream trên Facebook, ông Angus Liew, Tổng giám đốc Gamuda Land (HCMC) chia sẻ: “Năm 2020 vừa qua là một năm nhiều thách thức với tất cả chúng ta. Đối với những gia đình có con trẻ bị mắc bệnh tim thì năm vừa qua còn nhiều khó khăn hơn nữa. Vì vậy, giữa những khó khăn đó, chúng tôi tin là mình cần phải cương quyết hơn nữa trong việc tổ chức gây quỹ phẫu thuật tim cho các em. Đó là lý do mà chúng tôi tiếp tục duy trì chương trình Chạy vì trái tim năm 2020. Và tôi thực sự thấy tự hào vì tất cả chúng ta đã có thể làm nên thành công của chương trình Chạy vì trái tim lần thứ 8 này”.

Ông Angus Liew - TGĐ Gamuda Land (HCMC) phát biểu tại Lễ tổng kết.

Tổng giám đốc VCF, ông Rad Kivette phát biểu: “Tất cả chúng tôi tại VinaCapital Foundation rất trân trọng sự đồng hành lâu dài của Gamuada Land với chương trình Nhịp Tim Việt Nam. Từ năm 2013 đến nay, Gamuda Land đã góp phần hỗ trợ hơn 1,200 trẻ em mắc dị tật tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn được phẫu thuật kịp thời. Sẽ có thêm ... em nhỏ nữa được hỗ trợ mổ tim năm nay để có cơ hội được lớn lên khoẻ mạnh để mở ra tương lai tốt đẹp hơn cho các em và gia đình. Tôi tin rằng thông điệp tích cực và tràn đầy yêu thương từ sự kiện sẽ lan tỏa rộng rãi trên khắp Việt Nam, giúp cứu sống nhiều em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh hơn nữa trong tương lai.”

Theo ước tính của VCF, mỗi năm tại Việt Nam có khoảng 16.000 trẻ em chào đời mang dị tật tim bẩm sinh, trong đó khoảng 7.500 em cần được phẫu thuật. Nếu không được chữa trị kịp thời, hàng ngàn em bé sẽ mất đi khi chưa tròn 18 tuổi. Tùy theo tình trạng bệnh, chi phí phẫu thuật tim dao động từ 50 đến 250 triệu đồng, là con số quá xa xỉ với những gia đình nghèo ở những vùng nông thôn xa xôi hẻo lánh, có thu nhập chỉ vài chục ngàn đồng mỗi ngày. Hàng ngàn em vẫn đang chờ đợi vào một phép màu để có trái tim lành lặn. Chính bởi sự cảm thông sâu sắc với thực trạng này, từ năm 2013, Gamuda Land đã không ngừng nỗ lực kêu gọi cộng đồng cùng hành động để mang đến cơ hội sống cho các em nhỏ và cũng là giúp đỡ hàng ngàn gia đình trên cả nước.

'Chạy vì trái tim 2020' nhận được sự tài trợ từ hơn 30 tập đoàn, doanh nghiệp lớn như CBM, Hòa Bình, Ricons,...

“Chạy vì trái tim 2020” đã nhận được nguồn tài trợ, tiếp sức giá trị đến từ trên 30 tổ chức, tập đoàn doanh nghiệp hảo tâm như: CBM, Hòa Bình, Ricons, VinaCapital, Fecon South, TW Asia Consultant, Assa Abloy, PDA… cũng như rất nhiều nghệ sĩ đã đồng hành với chương trình liên tục qua nhiều mùa như ca sĩ Hà Nhi, nghệ sĩ Châu Bùi, ca sĩ Y Kroc, hoa hậu Ngọc Diễm… Chính từ những “tấm lòng vàng” này mà chương trình mới có thể duy trì và ngày càng phát triển lớn mạnh.