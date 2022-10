Trẻ tiến bộ không ngờ nhờ phương pháp học tiếng Anh thế hệ mới

(VTC News) -

Tròn 1 tháng kể từ khi bắt đầu năm học mới 2022 – 2023, cô Nguyễn Thị Vân Anh, giáo viên dạy tiếng Anh trường Tiểu học Chu Văn An (Hà Nội) bất ngờ trước kết quả học của một số em học sinh khối lớp 4 và 5.

Năm học trước, trình độ tiếng Anh của một số học sinh chỉ ở mức trung bình khá, nhưng chỉ sau 3 tháng nghỉ hè, nhiều em có sự tiến bộ vượt bậc về ngữ pháp và nghe - nói.

Các em mạnh dạn giơ tay xung phong phát biểu trong giờ tiếng Anh hơn, thành thạo nhiều từ mới và tự tin hơn trong giao tiếp bằng tiếng Anh. “Tôi trao đổi với phụ huynh các em về phương pháp để các em tiến bộ môn tiếng Anh chỉ trong thời gian ngắn. Được biết, thay vì lựa học các khóa học đắt đỏ, thì nhiều gia đình cho con học online trên nền tảng như Edupia, Elsa, Monkey Junior…”, cô Vân Anh chia sẻ.

Học sinh học tiếng Anh trực tuyến trên nền tảng Edupia.

Ngoài các tiết học tiếng Anh ở trường, cô Vân Anh thường khuyên phụ huynh có thể cho con học thêm tại nhà hoặc trung tâm để bổ trợ, nâng cao năng lực. Với những gia đình có điều kiện, họ sẵn sàng bỏ ra từ 10 - 60 triệu đồng/khoá học tại các trung tâm tiếng Anh lớn trên địa bàn thành phố.

Còn với những gia đình không mấy dư giả thì học phí là vấn đề khá khó khăn, khi khoản tiền đóng học quá lớn so với thu nhập hàng tháng. Do đó, việc lựa chọn các khóa học online là giải pháp tối ưu, phù hợp và mang lại hiệu quả tương đương khoảng 80 - 90% so với học trực tiếp tại trung tâm. Mức học phí các khóa học online vào khoảng 1 – 5 triệu đồng/khóa.

Theo cô Vân Anh, sự phát triển của công nghệ đã mở ra một chương mới cho việc học tập. Ngày nay, học sinh không chỉ học qua cách truyền thống thông qua bảng đen, phấn trắng,... mà có thể trau dồi kiến thức ngay trên những chiếc smartphone, laptop.

Điểm tiện lợi của việc học trực tuyến là học sinh có thể chủ động được thời gian, không gian. Cũng vì sự tiện ích này mà các ứng dụng học tập online ngày càng được lòng học sinh và phụ huynh. Không chỉ vì tiện, nhiều chương trình còn chứa kho bài giảng phong phú cùng với hình ảnh đồ họa được thiết kế đẹp mắt, âm thanh sống động. Với lứa tuổi tiểu học thì yếu tố nghe - nhìn chiếm phần quan trọng trong việc tạo hứng thú học tập cho các em. Đó là lý do cô khuyến khích phụ huynh cho con học kết hợp với chơi, trải nghiệm trên các nền tảng học tập trực tuyến.

Theo khảo sát, ở Việt Nam hiện nay có rất ít nền tảng ứng dụng học tiếng Anh trực tuyến, đa phần đều xuất phát hoặc được nhập khẩu từ nước ngoài. Nhược điểm các chương trình nước ngoài có phần chưa phù hợp với năng lực của học sinh Việt Nam trong từng độ tuổi.

Còn với các nền tảng học trực tuyến trong nước, nổi lên gần đây là ứng dụng Edupia - chương trình tiếng Anh online cho trẻ tiểu học đang nhận được nhiều đánh giá tốt từ phụ huynh. Mặc dù là chương trình học trả phí nhưng hiện Edupia đã có hơn 5 triệu người dùng.

Từng cho con học qua nhiều ứng dụng tiếng Anh online, anh Nguyễn Ngọc Anh (38 tuổi, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội) đánh giá, kho bài tập của Edupia được thiết kế đa dạng hơn hẳn một số ứng dụng nước ngoài mà anh từng cho con sử dụng, chú trọng ngữ pháp, tạo hứng thú học tập cho bé với những hình ảnh chuyển động nhiều màu sắc, học mà chơi, chơi mà học.

Bé Bông – 8 tuổi nhà anh Ngọc Anh rất thích thú với Edupia và thường chủ động đòi bố cho học. Con thường bấm vào ảnh miêu tả câu để nghe cách phát âm và đọc lại. Phần trò chơi mà bé Bông thích nhất là tìm từ vựng bắt đầu bằng chữ cái mà đề bài yêu cầu và lật thẻ tìm từ chính xác. Các bài tập không mang lại cảm giác “phải làm”, mà khơi gợi sự hứng thú cho trẻ, không bị nhàm chán và dễ dàng ghi nhớ hơn rất nhiều so với kiến thức sách giáo khoa khô cứng.

Một trong những điều được lòng phụ huynh nhất của Edupia đó chính là việc có giáo viên chủ nhiệm theo dõi và hỗ trợ phụ huynh, học sinh. Theo đó, học sinh sẽ có giáo viên chủ nhiệm người Việt theo sát và hỗ trợ trong suốt quá trình học.

Hàng tuần kết quả học tập được gửi đến bố mẹ qua Zalo, hàng tháng giáo viên phụ trách sẽ gọi điện thông báo cho phụ huynh tình hình học tập của con và nói chuyện, động viên các con. Với những học sinh có tỷ lệ học tập thấp, giáo viên sẽ bàn bạc kỹ hơn với gia đình để có phương hướng hỗ trợ người học tốt hơn.

Được thành lập từ năm 2018, Edupia dưới sự điều hành của CEO/Founder Trần Đức Hùng đặt mục tiêu giúp 70% thế hệ trẻ Việt thành thạo tiếng Anh vào năm 2030. Ông quan niệm tiếng Anh là "chìa khóa vàng" để Việt Nam nhanh chóng hội nhập với thế giới, rút ngắn khoảng cách với các quốc gia trong khu vực và quốc tế.

Theo khảo sát, hiện hơn 70% học viên của Edupia đến từ các khu vực ngoại tỉnh, nông thôn, miền núi, các gia đình không đủ điều kiện cho con đến các trung tâm. 98% khách hàng hài lòng và 95% học sinh có sự cải thiện về điểm số. Trong thời gian tới, chương trình này tiếp tục mở rộng thị trường sang các khu vực Thái Lan, Indonesia, Myanmar...