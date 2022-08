Trẻ nhỏ thích thú trước xứ sở diệu kỳ tại Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire

(VTC News) -

Khám phá “miền cổ tích” đích thực

Vợ chồng chị Nguyệt Minh (Hà Nội) vừa đặt cọc để sở hữu một căn biệt thự Đảo Dừa tại Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire. Tiêu chí quan trọng nhất để chị đưa ra quyết định là không gian sống tràn ngập màu xanh, tốt cho trẻ nhỏ.

“Nhìn thấy ngôi nhà có công viên xanh mát trước mặt, sau lưng là dòng sông thơ mộng, hai vợ chồng nhanh chóng đi tới quyết định “chốt đơn". Tôi rất mong chờ đến cuối năm được nhận bàn giao thô để còn hoàn thiện cho các con được ở ngôi nhà trong mơ thực thụ”, chị Minh chia sẻ.

Trên thực tế, có tới 61% khách hàng tham gia khảo sát do chuyên trang batdongsan.com.vn thực hiện có nhu cầu về môi trường sống xanh, đặc biệt là nhóm khách hàng có con nhỏ. Nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học Hasselt (Bỉ) cũng cho thấy, khi tăng 3% mật độ không gian xanh đã làm tăng chỉ số thông minh của trẻ lên trung bình 2,6 điểm. Còn tác giả Richard Louv (Mỹ) thì đưa ra khái niệm “vitamin thiên nhiên”, nhấn mạnh cây cỏ, ao hồ xung quanh ngôi nhà giống như một phương thuốc giúp đẩy lùi nhiều nguy cơ đe dọa sức khỏe trẻ em.

Hàng loạt công trình tiện ích dành cho cộng đồng, như Quảng trường Kinh đô ánh sáng hay công viên ven kênh Silk Park sẽ hoàn thành vào tháng 12 năm nay.

Chính vì thế, hoàn toàn dễ hiểu vì sao Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire lại tạo cơn sốt trên thị trường. Đại đô thị sở hữu hàng loạt “lá phổi xanh” rộng lớn, như công viên Trung Empire Park rộng tới hơn 7,5 ha; công viên ven kênh Silk Park dài 2,6 km, dự kiến hoàn thành vào tháng 12 năm nay. Các công trình này không khác gì một miền cổ tích đích thực, giúp trẻ khai mở trí tưởng tượng để sống tích cực, vui vẻ và hạnh phúc hơn. Cùng với đó, những thảm cỏ xanh mướt hay vườn nướng BBQ sẽ giúp những gia đình có những giây phút sum vầy quý giá.

Đặc biệt hấp dẫn là Tổ hợp công viên Biển tạo sóng nhân tạo Royal Wave Park quy mô hàng đầu thế giới đã đi vào hoạt động hơn 2 tháng qua. Trong đó, khu vực hồ nước mặn quy mô hàng đầu châu Á Laguna rộng tới hơn 9,3 ha và công viên cát Sandy Park rộng 10.000 m2 quy tụ hàng loạt trò chơi cảm giác mạnh. Tại 6 hồ tạo sóng rộng 5,4 ha, các em nhỏ sẽ được hòa vào làn nước xanh mát để cùng nô đùa với những con sóng như ở những vùng biển du lịch tấp nập. Đây chắc chắn sẽ là nơi mang tới ký ức đẹp về những ngày nghỉ hè sôi động.

Tổ hợp công viên Biển tạo sóng nhân tạo Royal Wave Park đã đi vào hoạt động, được ví như xứ sở diệu kỳ, mang tới sự háo hức khám phá cho các cư dân nhí.

Đại đô thị biển cũng là nơi mà các cư dân tương lai bắt đầu làm quen với lối sống vận động khỏe mạnh mỗi ngày. Động lực để kéo các em khỏi tivi hay những chiếc điện thoại thông minh là hàng chục công viên nội khu với hàng trăm sân tập thể thao đa dạng loại hình, không những giúp thể lực được nâng cao mà còn sớm phát hiện những tài năng để bồi dưỡng.

Nơi khởi đầu hành trình hội nhập

Không chỉ mang tới không gian vui chơi lý tưởng cho trẻ, tại Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire, sự an toàn của trẻ được đặt lên hàng đầu với hệ thống an ninh, an toàn được kích hoạt ở mức cao nhất. Các phân khu đều có hệ thống camera đa lớp thông minh, tích hợp cả nền tảng trí tuệ nhân tạo được vận hành 24/7. Hệ thống “mắt thần” được bố trí tại những điểm trọng yếu nhất, có thể tự động cảnh báo cho lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp hay trực tiếp tới phụ huynh khi trẻ nhỏ có nguy cơ bị đe dọa sức khỏe.

Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire cũng sở hữu hệ thống trường học đẳng cấp, từ mầm non cho tới đại học. Theo đó, khi tích hợp với giai đoạn 1 của dự án, tại Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire sẽ có sự hiện diện của khoảng 40 trường chất lượng cao. Đây sẽ là nơi trang bị những hành trang kiến thức cần thiết để những chủ nhân tương lai có thể vững bước vào đời.

Tiến độ xây dựng Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire đang được đẩy nhanh, không gian sống lý tưởng dành cho các cư dân nhí sẽ sớm đi vào vận hành.

Cũng như giai đoạn 1 của dự án, Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire hứa hẹn sẽ trở thành điểm hẹn an cư của cộng đồng tinh hoa tới từ khắp nơi trên thế giới, mở ra cơ hội hội nhập ngay tại nơi sinh sống cho các cư dân nhí. Thêm vào đó, các hoạt động cộng đồng thường xuyên được tổ chức cũng giúp trẻ nhỏ thường xuyên có sự gắn kết với những người xung quanh.

Mảnh ghép cuối cùng tạo nên những sắc màu đa dạng cho cuộc sống ở đại đô thị biển lớn nhất phía Đông Hà Nội là hệ thống tiện ích đáp ứng mọi nhu cầu sống của các cư dân hiện đại. Theo đó, hàng loạt “tọa độ giao thương” sầm uất sẽ hình thành tại nhiều phân khu khác nhau, với tổ hợp thương mại, dịch vụ khối đế các tòa nhà, trung tâm thương mại Vincom Mega Mall "siêu to khổng lồ". Sở hữu những ưu thế vượt trội, với tầm nhìn hướng tới tương lai, Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng dự án được các gia đình trẻ lựa chọn để an cư.

Khách hàng mua nhà phố/biệt thự Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire sẽ được chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% tới 18 tháng. 12 tháng tiếp theo, nếu lãi suất trung bình tại thời điểm Khách hàng phải trả lãi của 3 ngân hàng Vietcombank, Vietinbank và BIDV cao hơn mức lãi suất đảm bảo tham chiếu 9,5%/năm, chủ đầu tư sẽ hỗ trợ khách hàng trả cho ngân hàng phần chênh lệch, loại bỏ hoàn toàn nỗi lo biến động lãi suất. Khách hàng ký cọc từ 15/7/2022 cũng được ân hạn nợ gốc tới 30 tháng.