Trẻ mầm non Mầm Xanh bị bạo hành dã man: Công an đề nghị VKS truy tố hai bị can

(VTC News) - Công an quận 12, TP.HCM đã chuyển hồ sơ cho Viện Kiểm sát, đề nghị truy tố 2 bị can trong vụ trường mầm non Mầm Xanh về tội “Hành hạ người khác”.

Ngày 27/2, cơ quan Công an quận 12 cho biết, đơn vị này vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án hình sự, chuyển hồ sơ đến Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Phạm Thị Mỹ Linh (SN 1974, quê Lâm Đồng) và Nguyễn Thị Đào (SN 1994, quê Đồng Nai) tội “Hành hạ người khác”. Chủ trường Mầm Non Mầm Xanh bạo hành trẻ. Theo kết luận điều tra, Phạm Thị Mỹ Linh là chủ trường mầm non Mầm Xanh (địa chỉ 65N/2, phường Hiệp Thành, quận 12). Ngày 26/11/2017 bà Linh và các bảo mẫu Nguyễn Thị Đào và Phạm Như Huỳnh (SN 1999, quê Cà Mau) trực tiếp tham gia giữ trẻ và thường xuyên có hành vi hành hạ những trẻ đang chịu sự quản lý của mình. Cơ quan chức năng xác định, đây là vụ án “Hành hạ người khác” do Linh và Đào thực hiện hành vi phạm tội. Linh và Đào có trách nhiệm giáo dục các cháu nhưng do trong quá trình chăm sóc, hai bị can không kìm chế được bản thân, đã đánh đập, hành hạ các cháu. Đối với Phạm Như Huỳnh, xét thấy tình chất, mức độ chưa đến mức xử lý hình sự, do vậy cơ quan điều tra không đề nghị xử lý, đồng thời chuyển về địa phương quản lý, giáo dục. Được biết, cơ quan Công an quận 12 đã xác định, có 17 bị hại là các cháu đang theo học tại lớp mầm non tư thục Mầm Xanh. >>> Đọc thêm: Video: Lời khai của bảo mẫu mầm non Mầm Xanh bạo hành trẻ Minh Hải