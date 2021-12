Trẻ lớp 1 chưa tiêm vaccine đi học trực tiếp: Sở GD&ĐT TP.HCM nói gì?

(VTC News) -

Ngày 1/12, UBND TP.HCM đưa ra kế hoạch tổ chức học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP.HCM. Cụ thể, từ ngày 13 - 25/12 thí điểm tổ chức dạy học trực tiếp cho tất cả học sinh lớp 1, 9 và 12. Từ tuần thứ 2 sẽ cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi đi học.

Trước kế hoạch này, nhiều phụ huynh tỏ ra khá lo lắng và thắc mắc khi trẻ lớp 1 chưa được tiêm vaccine nhưng lại đi học trực tiếp, sẽ có nguy cơ nhiễm COVID-19.

Để giải đáp thắc mắc của phụ huynh khi cho học sinh đi học trực tiếp, ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, đây là kế hoạch thí điểm cho học sinh đi học trực tiếp trở lại ở cả 3 cấp học.

Đối với cấp tiểu học, TP.HCM ưu tiên cho học sinh lớp 1 đi học trước vì đây là các học sinh mới chuyển từ bậc mầm non lên, các em chưa được đến trường ngày nào và việc học trực tuyến cũng gặp nhiều khó khăn nhất so với các khối còn lại khi bắt đầu các bài học đầu đời, vỡ lòng, nhận biết trường lớp. Do vậy, đây là nhóm học sinh được ưu tiên tiếp cận với chương trình giáo dục trực tiếp để các em sớm được đến trường, gặp thầy cô, bạn bè.

“Thí điểm cho học sinh đi học trở lại là thí điểm sự thích ứng an toàn của các cơ sở giáo dục đối với tình hình mới do vậy chúng tôi lựa chọn thí điểm dựa trên mức độ ưu tiên, cần thiết đối với các khối lớp. Học sinh buộc phải học trực tuyến trong điều kiện bắt buộc vì dịch bệnh, nhưng với lớp 1 - lứa tuổi còn cần giáo viên cầm tay chỉ việc thì việc đến trường là tốt nhất”, ông Dũng nói.

Về vấn đề đảm bảo an toàn cho học sinh khi đến trường, ông Dũng cho hay, khi học sinh đến lớp học trực tiếp, Sở Y tế TP.HCM sẽ có hướng dẫn thêm, cụ thể, chi tiết các biện pháp, phương án phòng chống dịch bệnh tại các cơ sở giáo dục. Ngoài ra, các trường được trang bị nhân viên, thiết bị y tế và các quy trình khác. Trong đó vaccine chỉ là một trong các điều kiện đảm bảo an toàn.

Theo ông Dũng, những học sinh chưa tiêm vaccine vẫn phải đảm bảo quyền lợi cho các em trở lại trường. Theo kế hoạch, sau đó 1 tuần, học sinh bậc mầm non (trẻ 5 tuổi) cũng sẽ đến trường và các em cũng chưa được tiêm vaccine, nên các quy tắc phòng chống bệnh sẽ thực hiện tương tự.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cũng cho hay, hiện Sở đã có hướng dẫn, cũng như bộ quy tắc an toàn trường học khi đón học sinh trở lại. Thí điểm cho học sinh lớp 1 đi học lại nhưng vẫn thực hiện song song 2 kế hoạch vừa dạy trực tiếp vừa dạy trực tuyến.

Đối với những học sinh còn ở tỉnh chưa thể quay lại TP.HCM hoặc những học sinh phụ huynh chưa đồng ý cho con đi học lại thì các trường sẽ thực hiện dạy trực tuyến cho các em theo một lịch riêng.

BS Trương Hữu Khanh, Cố vấn chuyên môn Khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết, trẻ em khi mắc COVID-19 thường không triệu chứng hoặc có triệu chứng rất nhẹ, nhanh khỏi và ít có diễn tiến nặng. Bệnh COVID-19 diễn tiến nặng chủ yếu ở người có bệnh nền, người trên 65 tuổi và chưa tiêm vaccine. Tuy nhiên, khi trẻ đến trường, điều đáng lo ngại là trẻ em khi mắc bệnh sẽ là nguồn lây nhiễm cho người khác, người thân trong gia đình.

Do đó theo BS Khanh, khi trẻ đi học lại, nhất là trẻ lớp 1, thì tất cả những người lớn tham gia hoạt động tại trường phải là người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19, tuyệt đối tuân thủ 5K và các biện pháp phòng dịch.

“Trẻ em thường mắc COVID-19 rất nhẹ, phần lớn không triệu chứng và có thể tự khỏi. Tuy nhiên, khi chưa tiêm vaccine thì mọi hoạt động có người lớn tham gia phải là người đã tiêm đủ liều vaccine. Trẻ đi học thì tất cả giáo viên đều phải tiêm vaccine rồi và nên để những trẻ chưa tiêm vaccine học ở khu riêng biệt”, BS Khanh nói.