Trẻ em sắp được tiêm vaccine COVID-19: Phụ huynh TP.HCM mong ngóng

Ngay khi có hướng dẫn của Bộ Y tế về triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em, Sở Y tế TP.HCM đã nhanh chóng gửi tờ trình đến UBND TP.HCM để xin phép và lên kế hoạch tiêm khi có vaccine phù hợp. Đến nay, TP.HCM đã tiêm vaccine hơn 12 triệu mũi cho người trên 18 tuổi, trẻ em chưa được tiêm cũng là một rào cản lớn trong các hoạt động, không chỉ là việc đến trường của các em.

Háo hức, mong chờ là cảm xúc của chị Đoàn Kim Thu (38 tuổi, ngụ quận 4, TP.HCM) khi biết trẻ em thành phố sắp được tiêm vaccine phòng COVID-19. Chị Thu có 2 con đang học lớp 8 và 10, mấy tháng nay ở nhà học online vì dịch, chị lo kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến kết quả học tập mà còn có thể sức khỏe, tinh thần suy yếu, rối loạn do ở trong nhà quá lâu, thiếu tương tác, vận động.

“Có chích là mừng lắm luôn, tụi nhỏ được chích vaccine là được đến trường, chứ người lớn được hết rồi, chỉ mong tụi nhỏ cũng sớm có vaccine để chích là làm gì cũng đỡ lo dịch bệnh hơn. Không những tui háo hức mà, con nghe tin cũng mừng lắm vì sắp được đi học, đi ra ngoài gặp bạn bè”, chị Thu chia sẻ.

Anh Nguyễn Văn Thiện (41 tuổi, buôn bán nhỏ tại TP.HCM) kể, con năm nay học lớp 8, cách đây mấy ngày anh cùng gia đình về quê Bắc Giang khi làm thủ tục ở sân bay con không đi được vì chưa tiêm vaccine. Anh đành ngậm ngùi hủy chuyến mà ở lại thành phố.

“Mong cho bọn trẻ sớm có vaccine để tiêm, rất mừng là TP.HCM có kế hoạch tiêm cho các con rồi, chứ bọn nó không đi học được mà mình người lớn cũng bất tiện đi cùng con”, anh Thiện nói.

Vaccine Abdala đã được cấp phép khẩn cấp dùng cho trẻ em ở Cuba.

Khác với chị Thu hay anh Thiện, chị Kim Phượng (36 tuổi, quận 4, TP.HCM) mừng cho các con nhưng cũng buồn cho con mình, bởi con chị mới học lớp 4 chưa đủ tuổi được khuyến cáo tiêm vaccine COVID-19.

Vì vậy, bên cạnh việc mong chờ kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ em từ 12-17 tuổi sớm được thành phố thực hiện, chị cũng mong ngành y tế có thể tìm kiếm loại vaccine phù hợp cho trẻ em dưới 12 tuổi.

“Con mới học lớp 4, nếu có vaccine cũng không được tiêm, nếu vậy không biết tụi nhỏ dưới 12 tuổi có được đến trường không, cũng lo lắng, có hết vaccine cho trẻ em như mấy loại khác thì tốt biết mấy”, chị Phượng nói.

Cùng có con dưới 12 tuổi, chị Ngọc An (36 tuổi, lao động tự do) cảm thấy con thiệt thòi nếu thành phố tiêm vaccine cho trẻ em. “Con tôi mới học lớp 5 à, vậy là không được chích, thiệt thòi cho con quá, mà nếu đi học lỡ lây bệnh thì sao. Tôi thấy chưa an toàn, khi nào tất cả đều được chích vaccine hết thì lúc đó mới nên đi học lại, mong có hết vaccine cho các con”, chị An nói.

Nói về vaccine cho trẻ em, BS Trương Hữu Khanh, Cố vấn chuyên môn Khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho rằng hiện chỉ có vaccine Abdala của Cuba, Novavax của Mỹ và vaccine Nano Covax mà Việt Nam đang nghiên cứu có thể tiêm cho trẻ em an toàn. Tuy nhiên, theo ông vẫn còn phải nghiên cứu thêm và xem xét khi áp dụng tiêm.

Theo BS Khanh, trẻ em khi mắc COVID-19 thường rất nhẹ, không triệu chứng và khỏi nhanh nhưng lại là nguồn lây bệnh cho người khác. Do đó, tiêm vaccine cho trẻ em là rất quan trọng để sống an toàn với dịch.

TP.HCM phải sớm thực hiện tiêm vaccine cho trẻ em để sớm có miễn dịch cộng đồng, trở lại “bình thường mới”. Tuy nhiên, khi tiêm vaccine cho trẻ em cần thận trọng và đành phải chờ nếu chưa có vaccine phù hợp.

“Nếu chưa có vaccine phù hợp chưa tiêm, mình phải chấp nhận người lớn tiêm vaccine ngừa COVID-19 hết rồi thì mới cho trẻ em đi học lại hay tham gia hoạt động khác. Trẻ mắc COVID-19 thì phần lớn bình thường, không nguy hiểm nhưng vẫn lây cho người khác. Do đó, cha mẹ phải giải thích cho con cái tại sao ở nhà, giúp con tự học, tìm cách giải trí trong không gian hẹp...", BS Khanh nói.