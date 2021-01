Trao quyết định bổ nhiệm hàng loạt chức danh lãnh đạo chủ chốt của TP Thủ Đức

(VTC News) -

Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP Thủ Đức gồm 45 người, Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Đức gồm 14 người.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao quyết định và tặng hoa cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Đức.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Quận 5 giữ chức bí thư Thành ủy Thủ Đức.

Ông Hoàng Tùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Thủ Đức, được HĐND TP Thủ Đức bầu làm Chủ tịch UBND TP Thủ Đức.

Ông Nguyễn Phước Hưng, Bí thư Quận ủy Quận 2 được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Thủ Đức, được HĐND TP Thủ Đức bầu làm chủ tịch HĐND TP Thủ Đức.

Bà Thái Mỹ Diện, Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Thành Phong trao quyết định của UBND TP.HCM về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, nhấn mạnh, những cán bộ được giao trọng trách là những cán bộ đầu tiên của “thành phố trong thành phố” đầu tiên của cả nước. Đây là nhiệm vụ được Ban Thường vụ Thành ủy phân côn, đồng thời cũng là sự ủy quyền của nhân dân. "Đến giờ này đội ngũ cán bộ lãnh đạo của TP Thủ Đức đã chính thức hình thành theo đúng quy định", ông Nên nói.

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, những thuận lợi khó khăn trước mắt và lâu dài đang đặt cho TP Thủ Đức nhiều thử thách cần phải vượt qua. Và để thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và phát triển TP Thủ Đức, ông Nên đề nghị cần phân chia 3 nhóm công việc theo thứ tự ưu tiên. Trước hết là tiếp tục ổn định, duy trì không để bất cứ điều gì làm gián đoạn công việc thường xuyên. Tiếp theo là nhóm những công việc đã và đang triển khai tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thành. Cuối cùng là nhóm công việc lớn, cần có thời gian cần nhanh chóng phân công tiển khai các thủ tục theo quy định.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại buổi lễ.

Từ đó, Bí thư Nguyễn Văn Nên đề nghị TP Thủ Đức cần khẩn trương kiện toàn và ổn định tổ chức hệ thống chính trị, ban hành các quy chế, quy định, tập trung các nhiệm vụ theo kế hoạch của ban chỉ đạo đề ra. Xây dựng chương trình làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy TP Thủ Đức giai đoạn 2020 - 2025.

"Phải lấy TP Thủ Đức làm trước một số việc để làm hình mẫu thực hiện việc đổi mới. Cần tập trung lãnh đạo bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội… không để việc sắp xếp ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của nhân dân, doanh nghiệp; ngăn chặn các hoạt động đầu cơ nâng giá làm bất ổn thị trường, tận tình giải quyết các khó khăn vướng mắc của người dân và doanh nghiệp, thực hiện tốt chăm lo cho dân vui xuân, đón Tết, an toàn tiết kiệm. Đặc biệt quan tâm giải quyết các vụ việc tồn động gây bức xúc trong nhân dân", ông Nên nhấn mạnh.