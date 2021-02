Trao bằng Tổ quốc ghi công 2 cảnh sát hi sinh khi truy bắt nhóm gây rối trật tự

(VTC News) -

Ngày 8/2, Đảng ủy Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng và chính quyền địa phương tổ chức Lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân 2 liệt sĩ là Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn và Thượng sỹ Võ Văn Toàn (Công an quận Sơn Trà).

Trước đó, ngày 22/1, Thủ tướng ký Quyết định số 109/QĐ-TTg về việc cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ, Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn và liệt sĩ, Thượng sỹ Võ Văn Toàn, hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng trao Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng xúc động gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến gia đình thân nhân 2 liệt sĩ. Ghi nhận, biết ơn sự cống hiến, hy sinh máu xương của các đồng đội đã ngã xuống vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên mong muốn toàn bộ lực lượng công an nhân dân của thành phố cùng chính quyền địa phương tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ, động viên tinh thần, vật chất đối với thân nhân gia đình 2 liệt sĩ.

Tại buổi lễ, Công an quận Sơn Trà ra mắt cuốn sách “Các anh đã sống như thế!”. Cuốn sách dày 105 trang với 5 phần, là những tình cảm, bài viết, thơ, nhạc, hình ảnh xúc động của người dân, bạn bè, đồng nghiệp… đã viết về 2 liệt sĩ Đặng Thanh Tuấn và Võ Văn Toàn.

Như VTC News đưa tin, lúc 20h30 ngày 2/4/2020, trong khi làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông khu vực chốt phòng, chống dịch COVID-19, kiểm soát người, phương tiện lên bán đảo Sơn Trà, Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn và Thượng sĩ Võ Văn Toàn phát hiện nhóm thanh niên chạy xe máy lạng lách, đánh võng, nẹt pô gây mất an ninh trật tự trên tuyến đường Hoàng Sa rẽ vào đường Lê Đức Thọ.

Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn và Thượng sĩ Võ Văn Toàn sử dụng xe mô tô đặc chủng truy bắt nhóm thanh thiếu niên. Quá trình truy đuổi, đến đoạn đường gần cầu Mân Quang (quận Sơn Trà) thì xảy ra va chạm với máy của các đối tượng khiến Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn và Thượng sĩ Võ Văn Toàn ngã và hy sinh.

Bố của liệt sĩ Võ Văn Toàn đón nhận Bằng Tổ quốc ghi công.

Ngay sau đó, Công an quận Sơn Trà và lực lượng Công an các đơn vị của Đà Nẵng tiếp tục truy bắt, khống chế 9 đối tượng tham gia đua xe, cướp giật.

Công an quận Sơn Trà đã khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng”, khởi tố 7 bị can, có 2 trường hợp chưa đủ tuổi nên được gia đình xin bảo lãnh. TAND quận Sơn Trà đã xét xử và tuyên phạt 7 bị cáo, mức phạt cao nhất là 5 năm tù giam.