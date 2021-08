Tranh tài giữa sa mạc: Bộ đội Phòng hóa Việt Nam làm quen với vũ khí mới

Hệ vũ khí, trang bị sử dụng trong nội dung "Môi trường an toàn" năm 2021 đều do nước chủ nhà Trung Quốc nghiên cứu chế tạo nên chúng ta chưa có tài liệu cụ thể và chuyên sâu về các loại trang bị này. Ngay sau khi tiếp nhận, chuyên gia kỹ thuật của đội tuyển nhanh chóng tìm hiểu tính năng, kỹ - chiến thuật của từng loại trang bị, đánh giá so sánh với trang bị sử dụng trong nước, từ đó thống nhất với các vận động viên về phương án khai thác tối ưu. Trong ảnh, chuyên gia kỹ thuật của đội tuyển đang giải thích tính năng và hướng dẫn khai thác máy trinh sát phóng xạ dùng trong Hội thao.