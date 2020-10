Tranh luận Tổng thống Mỹ: Những phát ngôn ‘hớ hênh’ của hai ứng viên

Sau khi phát ngôn của các ứng viên được đưa ra, truyền thông quốc tế đã "bóc phốt" các phát ngôn “thiếu chuẩn” của Tổng thống Donald Trump và đối thủ Joe Biden.

Đại dịch COVID-19

Bắt đầu phiên tranh luận, Tổng thống Donald Trump: "Chúng tôi đã đóng cửa nền kinh tế vĩ đại nhất thế giới để chống lại dịch bệnh khủng khiếp đến từ Trung Quốc. Tỷ lệ chết giảm 85%, thấp hơn nhiều so với hầu hết các quốc gia khác. Chúng tôi có vaccine..., nó sẽ được công bố trong vòng vài tuần tới. Tôi đã được các nguyên thủ nhiều quốc gia chúc mừng về những gì chúng tôi có thể làm được. Chúng tôi đang nỗ lực và dịch COVID-19 sẽ biến mất”.

Sự thật: Tuyên bố của ông Trump về việc tỷ lệ chết ở Mỹ do COVID-19 "giảm và thấp hơn nhiều so với hầu hết các quốc gia khác" là không chính xác. Theo Financial Times, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết, tỷ lệ chết ở Mỹ hơn 300.000 người, nhiều hơn hầu hết các quốc gia khác.

Tổng thống Donald Trump và đối thủ Joe Biden có những phát ngôn không chính xác với thực tế. (Ảnh: Wkow)

Ông Trump cũng đã nhiều lần nói rằng, vaccine COVID-19 sẽ được phát hành trong vòng vài tuần, nhưng Giám đốc CDC Robert Redfield gần đây cho biết: "Nếu bạn hỏi tôi khi nào vaccine sẽ được phổ biến cho công chúng Mỹ để trở lại cuộc sống bình thường, tôi nghĩ rằng có thể vào cuối quý II, quý III năm 2021”.

Tuyên bố của Tổng thống rằng ông "miễn nhiễm" với COVID-19 cũng gây hiểu lầm. Theo Business Insider, các nhà khoa học cho biết không có chỉ số đáng tin cậy về khả năng miễn dịch virus SARS-CoV-2.

Dịch cúm H1N1

Tại phiên tranh luận, ông Trump liên tục công kích Biden về việc xử lý bệnh cúm lợn, được gọi là H1N1.

Sự thật: Ông Biden không phải là Tổng thống khi đại dịch H1N1 tấn công Mỹ vào năm 2009, và ông không phải là người dẫn đầu phản ứng của liên bang đối với đại dịch này. Đại dịch H1N1 cũng giết chết ít người Mỹ hơn nhiều so với COVID-19, khi chỉ có 14.000 người chết.

Nhận tiền từ Nga

Tống thống Trump cáo buộc: "Ông Biden đã nhận 3,5 triệu USD từ Nga. Gia đình ông nhận 3,5 triệu USD. Tôi chưa bao giờ nhận được tiền từ Nga. Tôi không nhận được tiền từ Nga".

Sự thật: Việc Trump cáo buộc Biden nhận 3,5 triệu USD từ Matxcơva đề cập đến những cáo buộc chưa được kiểm chứng từ một báo cáo của Thượng viện Mỹ vào tháng trước cho biết một công ty đầu tư có liên hệ với con trai Biden - Hunter Biden, đã nhận 3,5 triệu USD từ Yelena Baturina - góa phụ của cố Thị trưởng Yury Luzhkov của Matxcơva.

Tuyên bố của Trump rằng ông không "lấy tiền từ Nga" đã mâu thuẫn với con trai của ông - Donald Trump Jr, người nói vào năm 2008 rằng phần lớn tài sản của gia đình Trump đến từ Nga.

Can thiệp bầu cử Mỹ

Tổng thống Trump nói: "Tôi trải qua một cuộc săn lùng phù thủy trong ba năm. Họ theo dõi chiến dịch của tôi. Cố vấn đặc biệt Robert Mueller và 18 thành viên đảng Dân chủ và FBI đã chi 48 triệu USD và họ hoàn toàn không tìm thấy gì: Không có sự thông đồng và không có gì sai trái".

Sự thật: Tổng thanh tra Bộ Tư pháp Mỹ kết luận sau cuộc điều tra nội bộ năm ngoái rằng không có bằng chứng FBI "do thám" chiến dịch của Trump, như ông đã nhiều lần cáo buộc. Cố vấn đặc biệt Robert Mueller cũng không thu được các tờ khai thuế của Trump và ông không kết luận rằng "không có thông đồng và không có gì sai trái" liên quan đến chiến dịch tranh cử của Trump. Nhóm của Mueller xác định rằng, không có đủ bằng chứng để buộc tội bất kỳ ai trong chiến dịch có âm mưu liên quan đến việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016.

Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden nói rằng: "Luật sư ông Trump - Rudy Giuliani, đang bị lợi dụng như một con tốt của Nga. Mọi thứ đang diễn ra với Nga đều muốn đảm bảo rằng tôi không được bầu làm tổng thống tiếp theo của Mỹ".

Sự thật: Cựu Phó Tổng thống Mỹ đã đề cập đến một báo cáo gần đây của Washington Post cho biết các quan chức Mỹ đã cảnh báo Nhà Trắng vào năm ngoái rằng các đặc vụ Nga đang sử dụng luật sư riêng, lâu năm của Trump - ông Rudy Giuliani, để đưa thông tin sai lệch cho Trump.

Tổng thống Donald Trump tại phiên tranh luận. (Ảnh: Wkow)

Nhận tiền từ Trung Quốc

Ứng viên đảng Dân chủ Biden: "Tôi chưa từng lấy một xu từ bất kỳ nguồn nước ngoài. Chúng ta biết rằng, ông Trump đã trả gấp 50 lần thuế ở Trung Quốc mà ông ấy đã trả cho chính phủ Mỹ, có một tài khoản ngân hàng bí mật ở Trung Quốc. Tôi không lấy một xu nào từ bất kỳ quốc gia nào".

Sự thật: Ông Biden đang đề cập đến một báo cáo gần đây của New York Times cho thấy Trump có một tài khoản chưa được tiết lộ trước đó tại một ngân hàng Trung Quốc. New York Times cũng cho biết, Trump điều hành một văn phòng ở Trung Quốc và hợp tác với một công ty do chính phủ kiểm soát ở nước này. Trump đã trả 188.561 USD tiền thuế cho chính phủ Trung Quốc từ năm 2013 đến năm 2015. Trong khi đó, ông chỉ trả 750 USD tiền thuế cho Mỹ vào năm 2016 và 2017.

Ukraina

Cựu Phó Tổng thống Biden: "Liên quan đến Ukraina, tôi thực hiện chính sách của Mỹ. Kẻ gặp rắc rối là ông Trump khi cố gắng hối lộ chính phủ Ukraina để nói điều gì đó tiêu cực về tôi. Con trai tôi chưa kiếm được tiền ở... Trung Quốc. Người duy nhất kiếm được tiền từ Trung Quốc là ông Trump. Ông ấy là người duy nhất".

Sự thật: Biden đang ám chỉ Trump và các đồng minh của ông tuyên bố rằng khi Biden là Phó Tổng thống, ông đã tận dụng vị trí của mình một cách không thích hợp để buộc Công tố viên Ukraine loại bỏ một cuộc điều tra đối với Burisma Holdings, một công ty khí đốt tự nhiên của Ukraine, nơi cong trai ông Biden - Hunter Biden, đang phục vụ vào thời điểm đó.

Ông Trump: "Con trai ông ấy đã không có việc làm trong một thời gian dài. Ngay sau khi Biden trở thành Phó Tổng thống,... Tôi nghe nói rằng, Burisma Holdings đã trả cho cậu ấy 183.000 USD một tháng. Và họ đã trả trước cho cậu ấy 3 triệu USD".

Sự thật: Hunter Biden được trả 83.000 USD, không phải 183.000 USD mỗi tháng khi làm việc tại Burisma Holdings.

Triều Tiên

Ông Biden: "Trump đã hợp pháp hóa Triều Tiên. Ông ấy nói về người bạn tốt của mình, song đó là một người nguy hiểm. Triều Tiên có nhiều tên lửa có khả năng tiếp cận lãnh thổ Mỹ dễ dàng hơn nhiều đã từng làm trước đây".

Sự thật: Ông Trump đã nhiều lần gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và ông Kim Jong-un đã gửi cho Tổng thống Mỹ nhiều "bức thư thân mật". Trong khi đó, ông Trump nhiều lần khoe khoang về mối quan hệ của mình với lãnh đạo Triều Tiên. Các cuộc đàm phán về hạt nhân Triều Tiên giữa Washington và Bình Nhưỡng đến nay không đem lại kết quả do còn nhiều khác biệt giữa hai bên.

Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden. (Ảnh; Wkow)

Nhận xét về người da màu

Tổng thống Trump nói ông Biden gọi người Mỹ da màu là "những kẻ săn mồi" liên quan đến Đạo luật thực thi pháp luật và kiểm soát tội phạm bạo lực năm 1994.

Sự thật: Điều này là không đúng sự thật. Bà Hillary Clinton đưa ra nhận xét này vào năm 1996, không phải ông Biden.

Tổng thống Trump: "Không ai đã làm nhiều hơn cho cộng đồng da màu hơn Donald Trump. Hay nhìn xem, ngoại trừ Abraham Lincoln, có thể là ngoại lệ, không ai làm được như những gì tôi đã làm".

Sự thật: "Đây có thể là tuyên bố táo bạo nhất của tổng thống từ trước đến nay. Ông ấy không chỉ không làm được nhiều hơn bất kỳ ai khác, mà ông ấy gần như làm được ít nhất", Michael Fauntroy, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Howard, nói với The New York Times vào tháng 6.

Đa số các nhà sử học và chuyên gia tin rằng Abraham Lincoln và cựu Tổng thống Lyndon B.Johnson là những người có nhiều thành tích lập pháp nhất trong việc thúc đẩy quyền công dân,. Đặc biệt, ông Johnson đã ủng hộ việc thông qua Đạo luật Dân quyền, Đạo luật Quyền Bầu cử và Đạo luật Nhà ở công bằng.