Tránh gian lận thi cử, đề xuất phát khẩu trang mới cho thí sinh thi tốt nghiệp

Hà Nội đã có ca lây nhiễm trong cộng đồng, vì vậy công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 được Ban Chỉ đạo thi Thành phố đặc biệt chú trọng, trong đó có các biện pháp đảm bảo an toàn sức khỏe cho các thành viên tham gia kỳ thi cũng như các phương án ứng phó, xử lý các tình huống trong thời gian thí sinh dự thi.

Thông tin về công tác phòng chống dịch COVID-19 cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 tại Hà Nội, Sở GDĐT Hà Nội cho biết, trước tình hình dịch COVID-19 bùng phát trở lại có nguy cơ diễn biến phức tạp, Sở đã chủ động tăng cường cán bộ coi thi tại các Điểm thi đề phòng tình huống cán bộ coi thi không thể tham gia coi thi, có thí sinh biểu hiện các triệu chứng nhiễm bệnh, kịp thời xử lý các tình huống theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.

Sở cũng đề xuất các phương án triển khai, đối với ban in sao đề thi, ban làm phách và ban chấm thi, phải chuẩn bị đầy đủ các điều kiện sinh hoạt và trang thiết bị y tế để phòng chống dịch bệnh. Quán triệt tới toàn thể các thành viên tham gia đề cao kỷ luật, kỷ cương trách nhiệm, thực hiện nghiêm mọi nội quy vê công tác phòng, chống dịch bệnh của y tế và của ngành GDĐT.

Trong thời gian làm việc, các thành viên phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Chuẩn bị phòng cách ly có đủ các điều kiện để xử lý cách ly khi có tình huống bất thường xảy ra…

Tại các điểm thi sẽ hướng dẫn thí sinh dự thi và cán bộ làm nhiệm vụ coi thi tự kiểm tra thân nhiệt trước khi đến điểm thi. Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang từ nhà đến điểm thi và từ điểm thi về nhà. Duy trì thực hiện vệ sinh, khử khuẩn trong khu vực tổ chức thi, chuẩn bị đầy đủ nước sát khuẩn, xà phòng, nước sạch trong suốt kỳ thi. Trưởng điểm thi tổ chức khai báo y tế trong buổi làm thủ tục dự thi vào ngày 08/8.

Trước mỗi buổi thi, bộ phận cơ sở vật chất của điểm thi triển khai đo thân nhiệt cho cán bộ làm nhiệm vụ coi thi trước khi vào trường thi, trưởng điểm thi tổ chức cho cán bộ coi thi đo thân nhiệt cho thí sinh dự thi trước khi vào phòng thi. Chuẩn bị phòng cách ly cho cán bộ, giáo viên, học sinh có biểu hiện ho, sốt, khó thở. Báo cáo hàng ngày và đột xuất công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 về thường trực Ban Chỉ đạo.

Mỗi điểm thi bố trí 2 phòng thi dự phòng đảm bảo khoảng cách giữa các thí sinh theo quy định về giãn cách để sử dụng trong tình huống phát hiện thí sinh diện F2.

Cả hội đồng thi toàn thành phố bố trí một điểm thi nằm trong khu vực cách ly thuận lợi để tổ chức thi cho những thí sinh diện F1. Đề xuất phương án ứng phó tại điểm thi cách ly gồm 5 phòng thi theo quy định giãn cách xã hội. Phải có đầy đủ trang thiết bị đảm bảo an ninnh an toàn, bảo mật và trang thiết bị phòng chống dịch COVID-19 theo quy định; đồng thời có các biện pháp đảm bảo an toàn sức khỏe cho các thành viên của điểm thi, cho ban vận chuyển và bàn giao đề thi…

Tại điểm thi này, toàn bộ bài thi, hồ sơ điểm thi phải được khử khuẩn trước khi nộp về Sở. Thành phố có phương án đưa thí sinh đến điểm thi cách ly nếu trong quá trình dự thi thí sinh được xác định diện F1. Đồng thời, có phương án in sao đề thi cho điểm thi cách ly.

Thi tốt nghiệp THPT 2020 tại Hà Nội, thí sinh được phát khẩu trang mới bên trong trường thi.

Kiểm tra 100% các điểm thi, kiểm tra cả phương án trên giấy lẫn thực tế

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thi thành phố, một số quận huyện có ca nhiễm bệnh cũng đã báo cáo về công tác chuẩn bị. Tại quận Nam Từ Liêm có 5 điểm thi với hơn 2.500 thí sinh dự thi, các công tác chuẩn bị cho kỳ thi, phân công nhiệm vụ và đã lên phương án đảm bảo an ninh, an toàn, giao thông… cho kỳ thi. Để đề phòng gian lận khi thí sinh sử dụng khẩu trang, lãnh đạo quận đề nghị phát khẩu trang cho thí sinh trong điểm thi.

Với quận Tây Hồ, việc chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho kỳ thi, đảm bảo an ninh, công an quận đã xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn cho kỳ thi. Lãnh đạo quận cho biết, trên cơ sở những nội dung tại buổi họp sẽ có những chỉ đạo triển khai cụ thể hơn các yêu cầu về phòng chống dịch, vệ sinh môi trường, y tế, đảm bảo giãn cách… UBND quận cũng sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra, đảm bảo theo đúng yêu cầu UBND Thành phố chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Phó Chủ tịch Ngô Văn Quý cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, Hà Nội có 79.263 thí sinh đăng ký dự thi, được tổ chức tại 143 điểm thi, 3.326 phòng thi. Tổng số cán bộ, giáo viên tham gia coi thi là 9.443 người, 1.448 nhân viên an ninh, trật tự viên phục vụ tại các điểm thi. Về cơ bản, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cơ bản đã xong.

Tuy nhiên, do dịch bệnh diễn biến phức tạp, Hà Nội đã có ca lây nhiễm nên không thể chủ quan. Trong thời gian tới, các sở, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo bám sát thực hiện phân công, các chỉ đạo của UBND Thành phố đúng quy chế, đảm bảo đầy đủ các điều kiện, cơ sở vật chất, các phương án đề xuất phòng chống dịch trước kỳ thi.

Sở GDĐT và các cơ quan thường trực chịu trách nhiệm về công tác chuyên môn, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện tất cả các nội dung liên quan theo hướng dẫn của Bộ GDĐT, Bộ Y tế.

Ban Chỉ đạo Thành phố thành lập đoàn kiểm tra, kiểm tra trước ngày 7/8 một số điểm thi tại các quận, huyện.

Các quận, huyện, thị xã triển khai cơ bản toàn diện các phương án bao gồm, cơ sở vật chất, an ninh trật tự, phương án phân luồng giao thông, dự phòng bão lụt, phòng chống dịch bệnh tại các điểm thi. Có trường hợp nào vướng mắc cần báo cáo ngay Ban Chỉ đạo.

Phó Chủ tịch yêu cầu, với quy mô trên 30.000 người từ vùng dịch trở về cũng như tình hình dịch bệnh, Sở GDĐT và Sở Y tế có hướng dẫn công tác phòng chống dịch cho kỳ thi rõ ràng, để phụ huynh, học sinh nắm được.

Tại các điểm thi duy trì phòng y tế với trang thiết bị đầy đủ, thực hiện phun khử khuẩn các điểm thi, phương án bố trí phòng thi, chỗ ngồi đảm bảo giữ đúng khoảng cách quy định. Trong kỳ thi đảm bảo việc đo thân nhiệt trong trường thi, rửa tay sát khuẩn, hỗ trợ cho thí sinh mỗi buổi thi một khẩu trang mới bên trong trường thi.

Trưởng ban Chỉ đạo thi Thành phố cũng yêu cầu, từ nay đến thời gian diễn ra kỳ thi, cần kiểm tra 100% các điểm thi, kiểm tra cả phương án trên giấy lẫn thực tế để đảm bảo chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi.