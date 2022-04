Trang trí cầu giống 'hàng rào nhà tù' ở Quảng Trị: Chủ đầu tư buộc phải tháo dỡ

(VTC News) -

Liên quan vụ chi tiền tỳ trang trí cầu Đại An (TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) nhưng bị chê giống "hàng rào nhà tù", ngày 24/4, ghi nhận của PV VTC News, chủ đầu tư yêu cầu đơn vị thi công tháo dỡ phần hàng rào trang trí trên cầu bị dư luận phản đối vì quá xấu.

Buộc tháo dỡ hạng mục trang trí cầu Đại An (TP Đông Hà) bị chê giống "hàng rào nhà tù".

Trước đó, ngày 20/4, lãnh đạo Trung tâm phát triển công nghiệp dịch vụ khuyến công và dịch vụ công ích TP Đông Hà (Quảng Trị) cho biết, đơn vị đang thực hiện việc trang trí thêm một số hạng mục tại cầu Đại An (đường Hùng Vương, TP Đông Hà).

Cụ thể, 2 bên lan can cầu Đại An được dựng các thanh inox được sơn màu vàng nhạt, ở đỉnh đầu sơn màu đỏ. Mỗi thanh inox nằm cách nhau đoạn ngắn, được kết nối, cố định vào lan can cầu và đầu bổ ra phía mặt hồ Đại An. Các thanh inox được thiết kế, chia thành 3 đoạn, trong đó đoạn giữa cao hơn 2 đoạn còn lại.

Theo thiết kế, các thanh inox mới được lắp ở 2 bên cầu Đại An sẽ có đèn ở mỗi đầu, nhưng hiện chưa được lắp đặt xong. Lãnh đạo Trung tâm phát triển công nghiệp dịch vụ khuyến công và dịch vụ công ích TP Đông Hà (Quảng Trị) giải thích, khi được gắn đèn, ban đêm ánh sáng từ các thanh inox này sẽ hắt xuống mặt hồ Đại An, phía dưới lan can cũng sẽ lắp các bóng đèn khác, hắt ngược lên phía cầu.

Ở phía 2 đầu cầu có 2 cột lớn, trên đó sẽ có 2 quả cầu ánh sáng và gắn hệ thống đèn led. Kinh phí để thực hiện các hạng mục trang trí cầu Đại An là 1,5 tỷ đồng, công trình này chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng TP Đông Hà (28/4/1972 - 28/4/2022).

Những ngày qua, người dân ở TP Đông Hà cũng như cộng đồng mạng xã hội phản ứng gay gắt khi lan can hàng rào trang trí cầu Đại An giống "hàng rào nhà tù".

"Hình ảnh mới này chỉ làm cầu lan can thêm bức bí, nhìn không khác gì một hàng rào trại giam", một người dân TP Đông Hà viết trên trang cá nhân.

Sau khi vấp phải phản ứng từ người dân, lãnh đạo Trung tâm phát triển công nghiệp dịch vụ khuyến công và dịch vụ công ích TP Đông Hà chia sẻ: "Khi hoàn thành, hệ thống đèn ở đầu các thành inox sẽ giúp cầu đẹp hơn vào ban đêm. Bây giờ, chúng tôi tập trung hoàn thành hạng mục công trình này, nếu sau này có khiếm khuyết thì sẽ tham mưu, đề xuất chỉnh sửa".

Không chỉ bị chê giống "hàng rào nhà tù" mà hạng mục trang trí lan can cầu Đại An còn được thi công khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Đáng chú ý, không chỉ bị chê xấu xí, phản cảm, việc trang trí cầu Đại An cũng bị phát hiện thi công “chui” khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Sau khi dư luận phản ánh, Sở GTVT tỉnh Quảng Trị cũng thực hiện lập biên bản, đề nghị chủ đầu tư chỉ đạo đơn vị thi công tháo dỡ hạng mục trang trí.

Ông Hồ Sỹ Trung, Chủ tịch UBND TP Đông Hà cho rằng, việc thi công công trình khi chưa hoàn tất các thủ tục, gây dư luận không tốt là sự cố đáng tiếc, thiếu sót của chủ đầu tư. UBND TP Đông Hà sẽ làm việc với Sở GTVT để tìm phương án hợp lý và kiểm điểm trách nhiệm của các bên liên quan.