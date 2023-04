Trắng đêm vây bắt xe tải 'đột biến gen'

Với thủ đoạn mới, sử dụng xe đầu kéo, container cắt nóc, chủ yếu hoạt động về đêm, những xe tải “đột biến gen” này đang trở thành thách thức mới cho cuộc chiến ngăn ngừa xe quá tải trên địa bàn thành phố.

Kỳ công mai phục

Đêm 31/3, rạng sáng 1/4, hàng loạt xe đầu kéo với conteiner cắt nóc bị nhiều tổ công tác do Thượng tá Cao Trần Quốc Hoàng - Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP Hà Nội, Phó trưởng Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo (BCĐ) 197 TP Hà Nội trực tiếp chỉ huy với lực lượng chủ công là Phòng Tham mưu, Phòng CSGT, Thanh tra giao thông vận tải vây bắt trên các tuyến: Quốc lộ 21B, đường trục phía Nam (tỉnh Hà Tây cũ)… Những xe này bề ngoài không khác biệt gì nhiều so với xe container bình thường nhưng nóc xe bị cắt bỏ, bên trong chở đá dăm, trọng lượng toàn bộ xấp xỉ 100 tấn mỗi chiếc, quá tải khoảng 100%.

Xe container chở đá bị lực lượng chức năng bắt giữ tại huyện Thanh Oai. (Ảnh: Phạm Công).

Thượng tá Cao Trần Quốc Hoàng cho biết, nơi bốc xếp hàng lên xe tải “đột biến gen” là một số mỏ đá nằm trên địa phận các tỉnh: Hà Nam, Hòa Bình, đoạn giáp ranh với Hà Nội. Giờ giấc và lộ trình vận chuyển của xe không cố định, muốn tóm gọn xe vi phạm phải rải trinh sát mai phục ngay từ cửa mỏ.

Chúng tôi mất nhiều tháng trinh sát, ghi nhận từ tận mỏ khai thác cho đến các điểm tập kết đá. Tập đoàn xe quá tải đội lốt xe container này có hàng chục chiếc, chuyên hoạt động ban đêm, rất khó nhận biết vi phạm bằng mắt thường. Thượng tá Cao Trần Quốc Hoàng

Khoảng 19h, tại Mỏ khai thác đá số 5 (xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình), xe đầu kéo mang BKS 29H - 848.39 kéo theo thùng container mang BKS: 29R - 524.41 đầy ắp đá bắt đầu xuất phát. Ngay khi tiến vào Quốc lộ 21A, chiếc xe lồng lên chạy với tốc độ kinh hoàng dù nặng hàng trăm tấn. Có thời điểm, xe trinh sát của BCĐ 197 TP phải tăng tốc đến 90km/giờ mới bám đuôi được xe tải “đột biến gen”.

Từ Quốc lộ 21A, chiếc xe ngoặt vào đê tả Đáy qua địa bàn huyện Chương Mỹ, tiến sang Ứng Hòa, men theo Quốc lộ 21B, chuyển hướng đến Thanh Oai, vượt đường liên thôn vào đường trục phía Nam. Trên hành trình xé toang màn đêm, chiếc xe 29H - 848.39 đã khiến bụi đất phủ mờ tuyến đường xuyên qua 6 xã, thị trấn, vượt hàng loạt đèn đỏ, khiến ngay cả lực lượng chức năng bám đuổi cũng ngao ngán lắc đầu.

Nhận định xe chở nặng, chạy tốc độ cao, có thể gây tai nạn nếu bị dừng đột ngột, đặc biệt là trong các khu vực đông dân cư, Tổ công tác của BCĐ 197 TP đã phải kiên nhẫn chờ chiếc xe đến đoạn đường trục phía Nam rộng lớn, nhân lúc vắng người qua lại, buộc tài xế dừng xe. Tài xế điều khiển chiếc xe là Đỗ Văn Mạnh (trú tại huyện Ứng Hòa), trên người không có bất kỳ giấy tờ tùy thân hay giấy tờ liên quan đến phương tiện nào tại thời điểm kiểm tra. Anh Đỗ Văn Mạnh cho biết, xe đá với vận đơn do mỏ khai thác cấp, trọng lượng toàn bộ hơn 97 tấn, riêng hàng hơn 70 tấn, đang được vận chuyển cho một đại lý vật liệu xây dựng trên đường Nguyễn Xiển.

Sau mấy phút chấp hành kiểm tra, nhận được cú điện thoại lạ, tài xế Đỗ Văn Mạnh đột ngột đổi thái độ, kiên quyết không chấp hành cân kiểm tra tải trọng xe. Một Tổ công tác liên ngành của BCĐ 197 với CSGT - Thanh tra GTVT - CSCĐ - CSTT phải ở lại đấu tranh, thuyết phục.

Một tổ công tác do Thượng tá Cao Trần Quốc Hoàng dẫn đầu phải nhanh chóng tiến về thị trấn Kim Bài để vây bắt xe tải “đột biến gen” thứ hai. Đó là xe đầu kéo mang biển kiểm soát 29H - 848.09 xuất phát từ Mỏ khai thác đá số 7 (cũng tại xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình). Khoảng 21h, khi đường vắng, liên quân: CSGT - CSTT - CSCĐ rải thành ba chốt phát hiệu lệnh dừng xe. Biết không thể chạy thoát, tài xế Vũ Anh Tuấn (trú tại huyện Gia Viễn, Ninh Bình) buộc phải dừng xe chấp hành kiểm tra.

Xe container chở đá bị lực lượng chức năng bắt giữ. (Ảnh: Ngọc Hải).

Theo vận đơn do tài xế xuất trình, tổng tải trọng xe khi rời mỏ là hơn 98 tấn, trong đó cũng có hơn 70 tấn hàng là đá dăm. Điều đáng nói là ngay khi xuống xe, tài xế Vũ Anh Tuấn đã lao tới định xé bỏ bảng niêm yết tên Công ty TNHH Thắng Lan (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) dán trên cửa xe, đồng thời khóa buồng lái chống đối. Tuy nhiên, lực lượng CSGT, Thanh tra GTVT đã kịp thời ngăn cản; tiếp tục vận động, thuyết phục đến tận gần 1h sáng 1/4, tài xế mới chấp hành đánh xe lên cân tải trọng.

Ẩn họa mới của Thủ đô

Những chiếc xe tải “đột biến gen” kể trên đều có đặc điểm chung là chở quá tải trọng cả 100%, không che chắn, phóng nhanh, vượt ẩu, di chuyển vào bất kể tuyến đường nào thuận tiện, bất chấp gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ rất cao đe dọa tính mạng người tham gia giao thông xung quanh.

Trả lời phóng viên Kinh tế & Đô thị, Thượng tá Cao Trần Quốc Hoàng cho biết: “Tình trạng xe quá khổ, quá tải vẫn đang diễn biến phức tạp ở nhiều nơi, trong đó có Hà Nội. Sự xuất hiện của xe container cắt nóc chở hàng trăm tấn đá là tiếng chuông cảnh tỉnh lực lượng chức năng không thể lơ là, buông lỏng, chủ quan”.

Theo Thượng tá Cao Trần Quốc Hoàng phân tích, thủ đoạn mới của xe tải “đột biến gen” rất tinh vi, xảo quyệt, không chỉ đội lốt xe container để qua mặt lực lượng chức năng mà còn liên tục thay đổi cung đường, giờ chạy; một xe bị bắt là báo cho cả đoàn dừng lại hoặc tìm nơi trốn tránh.

Để có thể vận chuyển hàng chục tấn đá, những chiếc xe này đã được gia cố lại thành thùng, lắp thêm chân và hai chiếc ben nâng. Với tải trọng lớn, chạy tốc độ cao, xe tải “đột biến gen” rất dễ gây tai nạn, làm hư hại hạ tầng giao thông nghiêm trọng.

“Ngay trong tháng cao điểm đầu tiên ra quân, BCĐ 197 TP đã xác định phải xử lý bằng được loại hình này, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn TP”, Thượng tá Cao Trần Quốc Hoàng nói.

Tài xế Vũ Anh Tuấn cho biết: “Mỗi ngày tôi có thể chở được 3 chuyến, quãng đường từ mỏ đá đến điểm đổ ở Hà Nội khoảng 80 km. Cả đi và về mất khoảng 3 giờ đồng hồ. Đây cũng là lần đầu tiên tôi bị xử phạt vì điều khiển xe conteiner cắt nóc chở quá tải”.

Thượng tá Cao Trần Quốc Hoàng chia sẻ, do xe container rất cao, lại kín, không dễ dàng cho lực lượng CSGT, Thanh tra GTVT có thể phát hiện được dấu hiệu vi phạm. Muốn xử lý hiệu quả phải tăng cường trinh sát và kêu gọi được sự ủng hộ của người dân trên các tuyến đường xe “đột biến gen” chạy qua.

Thực tế cho thấy, công tác ngăn chặn, đẩy lui xe quá khổ, quá tải thời gian qua đã mang lại hiệu quả rất rõ rệt, vi phạm thông thường cơi nới thành thùng, chở có ngọn đã không còn phổ biến. Tuy nhiên điều đó cũng dẫn đến nảy sinh thêm một số loại hình vi phạm mới tinh vi hơn, khó phát hiện xử lý hơn, ví dụ như xe conteiner cắt nóc này. Khi cuộc chiến với xe quá tải bước sang giai đoạn mới khó khăn, phức tạp hơn, lực lượng chức năng cũng cần phải nỗ lực, linh hoạt hơn để duy trì hiệu quả đã đạt được.

Đại diện lãnh đạo Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội, đơn vị ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính cho biết, đối với xe quá tải trên 50 - 100%, cá nhân sẽ bị xử phạt từ 14 - 16 triệu đồng; tổ chức sẽ bị xử phạt từ 28 - 32 triệu đồng. Tỷ lệ quá tải trên 100 - 150% thì cá nhân sẽ bị xử phạt từ 16 - 18 triệu đồng; tổ chức sẽ bị xử phạt từ 32 - 36 triệu đồng. Trường hợp không chấp hành cân tải trọng, tài xế sẽ bị phạt mức tiền cao nhất theo quy định xử phạt hành chính về phương tiện chở hàng quá tải. Đối với xe tải 29H - 848.09 có thể bị xử phạt với tổng mức tiền là 83 triệu đồng.

Dự báo được các lái xe có thể phản ứng chống đối dữ dội nên đoàn kiểm tra đã tăng cường thêm lực lượng cảnh sát trật tự, cảnh sát cơ động và các đội cảnh sát giao thông địa bàn để tăng cường xử lý.

(Nguồn: kinhtedothi.vn)