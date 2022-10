Trắng đêm tìm kiếm nạn nhân mất tích vụ sập sàn công trình cầu Mỹ Thuận 2

Sáng 2/10, các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân mất tích trong sự cố sập sàn công trình cầu Mỹ Thuận 2.

Khi thấy chiếc ca nô nào chạy tới trụ cầu, ông Trần Ngọc - cha của anh T.T.C. (29 tuổi, quê ở Huế) đều hớt hải chạy đến hỏi thăm tung tích đứa con của mình. Trắng đêm, ông Ngọc không thể chợp mắt khi chưa tìm thấy thi thể anh C.

Hơn 1 ngày qua, ông Trần Ngọc (cha của nạn nhân) vẫn đang chờ tung tích của con.

Ông Ngọc chia sẻ: “Tối 30/9, tôi nhận được cuộc gọi nói con tôi trong lúc kiểm tra sàn thi công công trình gặp nạn. Tôi và vợ ngã quỵ. Do đường sá xa xôi không có chuyến bay thẳng từ Huế vào đây. Sáng hôm sau, tôi đi xe ra Đà Nẵng để bay vào với hy vọng sớm tìm kiếm thi thể con".

Cha của nạn nhân cho biết, ông có 4 người con, trong đó C. là con cả. C. làm công trình xây dựng được hơn 6 năm. Do đi làm xa nên mỗi năm con chỉ về nhà được 1 - 2 lần.

Trắng đêm, lực lượng cứu hộ tìm kiếm thi thể nạn nhân mất tích.

“Tôi biết hy vọng mong manh vì nghe nói lúc C. rơi xuống sông, nước chảy xiết lắm. Con tôi lại không biết bơi. Tôi chỉ mong đội cứu hộ cứu nạn sớm tìm thấy con", ông Ngọc nghẹn ngào nói.

Đồng nghiệp cho biết, anh C. hiền lành, siêng năng. Cách đây 2 năm, anh C. lấy vợ cùng quê rồi sau đó đưa vợ vào Vĩnh Long sinh sống. Cả hai chưa có con.

Khu vực này nước chảy mạnh nên việc tìm kiếm nạn nhân gặp khó khăn.

Chứng kiến toàn bộ vụ việc hôm xảy ra sự cố, anh Dương Văn N. - kỹ sư thi công khối đúc K1 (Công ty CP xây lắp máy Trung Nam E&C) cho biết, 3 công nhân gồm: anh T.T.C. (quê ở Huế); anh H.S.T. (quê Nghệ An) và T.Q.V. (ngụ tỉnh Tiền Giang) đang làm việc tại trụ T16, cầu Mỹ Thuận 2 (phía Vĩnh Long) thì bất ngờ sàn tiếp cận vận thăng bị sập làm cả 3 rơi xuống sông.

“Anh H.S.T và anh T.Q.V biết bơi nên tàu của công trình có mặt vớt được. Còn anh C. trồi lên được 3 lần. Dù anh em ở trên quăng phao cứu sinh xuống nhưng do nước cuốn, anh C. không với được nên bị chìm. Sau đó, đơn vị đã huy động hơn 10 chiếc tàu tìm tung tích nạn nhân cả đêm nhưng không tìm thấy”, anh N. kể.

Lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Nói về sự cố sập sàn tiếp cận vận thăng, anh N. cho biết thêm, trước thời điểm xảy ra tai nạn, 3 công nhân kiểm tra các mối nối kết cấu sau thời gian mưa bão (do ảnh hưởng bão Noru).

“Trong quá trình làm việc, sàn công tác bị sập một đầu khiến 3 người rơi xuống sông. Sàn công tác được thiết kế và tính toán đảm bảo khả năng chịu lực. Khi thi công xong phần sàn, nhà thầu đã thử tải, đảm bảo an toàn cho phép trước khi đưa vào sử dụng”, anh N. thông tin.

Hiện, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp chủ đầu tư tổ chức tìm kiếm người mất tích, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.