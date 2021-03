Trần Thị Cẩm Thu và bản lĩnh đương đầu với khó khăn trong kinh doanh

(VTC News) -

Nữ doanh nhân trẻ Trần Thị Cẩm Thu là cái tên được khá nhiều bạn trẻ biết đến với tài năng, xinh đẹp, nhiệt huyết với nghề. Cô thành công trên cả hai lĩnh vực kinh doanh dịch vụ studio và kinh doanh thời trang với hai thương hiệu Mint Concept và Đan Châu House.

Hoạt động và thành công trong lĩnh vực nhiếp ảnh và thời trang nhưng ít ai biết Cẩm Thu lại là sinh viên ngành thiết kế đồ hoạ. Tuy không theo ngành học khi ra trường nhưng nhờ tài năng chụp ảnh cùng tư duy thiết kế, bắt đầu từ năm 3 đại học, Cẩm Thu bắt đầu đi làm thêm photographer và stylist freelance cho các hãng thời trang và đây cũng là cơ duyên đưa cô vào nghề.

Hiện tại, Cẩm Thu đang sở hữu một studio chụp hình mang tên “Mint concept”, chuyên cung cấp các dịch vụ quay phim chụp hình cho các bộ ảnh lookbook, gia đình, tiệc,... Ngoài kinh doanh studio, cô còn là chủ cửa hàng thời trang Đan Châu House đang được giới trẻ yêu thích. Đây cũng là thương hiệu thời trang mà Cẩm Thu đặc nhiều tâm huyết, công sức và cùng cửa hàng vượt qua nhiều khó khăn nhất.

Thời điểm dịch bệnh bùng nổ, tất cả các cửa hàng offline buộc phải đóng cửa, do đó doanh số của các cửa hàng này gần như bằng không. Đó thực sự là một giai đoạn không thể khó khăn hơn. Tuy nhiên, cô chủ Cẩm Thu đã nỗ lực hết mình để đưa Đan Châu House phát triển và đủ sức để trả lương, đảm bảo cuộc sống cho nhân viên.

Cẩm Thu đã thay đổi các hình thức bán hàng, đẩy mạnh bán hàng online, giao hàng tận nơi và các dịch vụ chăm sóc khách hàng, đồng thời thường xuyên cập nhật mẫu mã mới, tư vấn phối đồ trên mạng xã hội. Nhờ sự kịp thời và hợp thời cùng với lượng khách hàng thân quen luôn ủng hộ, tin tưởng nên Đan Châu House đã nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng.

Nhờ có sự thay đổi, chỉ trong vòng vài tháng, Đan Châu House đã “lấy lại phong độ” và đến tháng 11/2020 thì doanh số tăng trưởng dương so với cùng kỳ năm 2019. Bất chấp dịch bệnh, Đan Châu House đã duy trì được điều đó trong các tháng sau. Vào dịp Tết Tân Sửu, hầu hết các cửa hàng đạt chỉ tiêu đề ra nhờ đó lương, thưởng cho nhân viên cũng tốt hơn.

Từ năm 2010 - 2021 thương hiệu Đan Châu luôn đạt danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao” do người tiêu dùng bình chọn. Năm 2010 đạt danh hiệu “Sản phẩm Việt Nam tốt nhất (The best of Viet Nam). Đây là danh hiệu cao quý minh chứng cho những nỗ lực với nghề của Cẩm Thu, cũng là động lực để Cẩm Thu tiếp tục say mê với nghề.

Hiện nay, thương hiệu Đan Châu có đội ngũ thợ giỏi, tay nghề cao tạo ra những sản phẩm chất lượng. Ngoài ra nhờ uy tín thương hiệu lâu năm nên thương hiệu luôn có một lượng khách hàng trung thành nhất định.

Thu đưa ra mục tiêu giúp Đan Châu House trở nên vững mạnh hơn và trở thành một trong những thương hiệu thời trang hàng đầu Việt Nam. Xây dựng tình đoàn kết và tạo ra một môi trường làm việc giá trị giúp cho các cộng sự gắn bó với Đan châu phát triển bản thân từng ngày.

Ngoài ra, Thu còn mong muốn sẽ thành lập các cuộc thi về khởi nghiệp, phát triển dự án cho thế hệ học sinh, đánh thức tiềm năng trở thành lãnh đạo cho các em từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường. Thu tâm sự: “Đây sẽ là mục tiêu mình thực hiện trong tương lai gần có thể bắt từ chính trường cấp 3 (THPT chuyên Trần Hưng Đạo) nơi mình rất tự hào và dần rộng khắp. Mình tin rằng đây sẽ là lực lượng lãnh đạo dự nguồn rất có ích cho sự phát triển kinh tế sau này”.