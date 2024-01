Trận động đất kinh hoàng nhất lịch sử Nhật Bản bao nhiêu độ richter?

A

Trận động đất Kanto

Theo tạp chí Bulletin of the Seismological Society of America (tạp chí khoa học Hiệp hội Địa chấn Hoa Kỳ), trận động đất Kanto năm 1923 là một trong những trận động đất có sức tàn phá mạnh nhất trong lịch sử. Khiến gần 105.000 người thiệt mạng ở khu vực lân cận Tokyo và Yokohama.

Hầu hết số người chết và 95% thiệt hại về tài sản là do hỏa hoạn sau trận động đất. Những thiết kế chống động đất hiện nay và sự chuẩn bị khẩn cấp ở Tokyo chủ yếu dựa trên sự lặp lại của trận động đất năm 1923.