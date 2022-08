Trần Anh Group tặng thư viện sách cho trẻ em khó khăn tại An Giang

(VTC News) -

Trường tiểu học “B” An Hảo là một ngôi trường nằm chênh vênh trên đỉnh núi Cấm, huyện Tịnh Biên. Hằng ngày, các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn vẫn vượt qua nhiều cây số, giữa thời tiết gió lạnh để đến trường, với ước mơ về một tương lai tươi sáng hơn.

Sự thiếu thốn in hằn lên gương mặt những trẻ thơ, qua từng khe cửa, góc bàn. Chính vì thế, dự án Thư viện sách – Thư viện xanh đã được xây dựng ngay cạnh ngôi trường nhỏ bé này, như chắp thêm đôi cánh tri thức cho các em nhỏ vùng xa xôi của huyện Tịnh Biên.

Thư viện sách – Thư viện xanh là dự án tiêu chuẩn quốc gia, với hơn 2.000 đầu sách các loại dành cho lứa tuổi tiểu học, máy tính bàn chất lượng nhằm giúp các em nhỏ tiếp cận môi trường học hiện đại.

Cô Lê Thị Bích Phượng – Hiệu trưởng Trường tiểu học “B” An Hảo chia sẻ: “Chúng tôi rất xúc động khi các mạnh thường quân đã xây dựng thư viện sách cho Trường tiểu học “B” An Hảo. Nơi đây nằm chênh vênh trên ngọn vúi Cấm, khí hậu khắc nghiệt vì gió lạnh quanh năm, không chỉ gây khó khăn cho các em đến trường mà còn là nỗi lòng của đội ngũ giáo viên. Với thư viện sách này, chúng tôi như được tiếp thêm sức mạnh để thầy cô cùng các em học trò dìu dắt nhau tiến về phía trước”.

Bên cạnh Trường tiểu học “B” An Hảo, hành trình chắp thêm đôi cánh tri thức cũng đến với Trường tiểu học D Châu Phong, huyện Phú Tân, An Giang. Khi được cầm trong tay những quyển sách mới, những tựa sách hấp dẫn, sự phấn khởi và niềm hạnh phúc của các em tiểu học là thành quả to lớn của dự án trao tặng thư viện sách.

Đại diện Trần Anh Group, ông Trần Đức Vinh chia sẻ: “Tấm lòng của chúng tôi, mong muốn của chúng tôi dành cho mầm non tương lai của đất nước ở vùng sâu, vùng xa được đặt vào từng viên gạch, từng quyển sách. Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục cho đi, đi đến những nơi xa hơn ở khắp mọi miền đất nước. Bởi vì, cho đi là còn mãi”.

Được biết, Trần Anh Group cũng là doanh nghiệp đầu tư bất động sản vào thị trường An Giang đầu năm 2022 với dự án khu đô thị đa tiện ích phong cách Nhật - Phúc An Asuka. Dự án có quy mô gần 2.000 sản phẩm: Nhà phố, shophouse và biệt thự. Hoạt động đầu tiên của tập đoàn là xây dựng các tổ hợp tiện ích trong nội khu dự án, hằng ngày nơi đây đón hàng trăm cư dân trong khu vực đến tham quan, trải nghiệm.

Thông qua dự án này, Trần Anh Group mong muốn góp phần nâng cao diện mạo của vùng, thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương.