Trạm y tế lưu động ở TP.HCM giúp điều trị F0 tại nhà thế nào?

(VTC News) -

403/413 trạm y tế lưu động tại TP.HCM chính thức hoạt động, riêng Nhà Bè và Củ Chi đang khẩn trương triển khai bổ sung cho đầy đủ số trạm. Khi gia đình có F0, người dân cần liên hệ ngay các trạm y tế lưu động. Danh sách các trạm và số điện thoại được công khai trên website và trang Facebook của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC).

Tại Chương trình Livestream “Dân hỏi, thành phố trả lời” tối 26/8, ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cung cấp thông tin trên và cho biết, F0 tại nhà chỉ cần dự trữ một số loại thuốc như: hạ sốt, vitamin,… Ngoài ra, người dân không cần mua thuốc đặc trị vì thuốc cho F0 do quy định của Bộ Y tế, Sở Y Tế sẽ cung cấp tận nhà thông qua Trạm y tế lưu động, một số loại thuốc sẽ không có bán trên thị trường.

“Khi có F0 tại nhà, người dân báo với Trạm y tế lưu động, trạm sẽ cung ứng túi thuốc an sinh. Trong túi thuốc đó gồm 3 gói thuốc A, B, C. Túi A gồm thuốc hạ sốt, vitamin. Túi B gồm kháng viêm, kháng đông. Túi C thêm loại thuốc kháng virus Molnupiravir... là thuốc Việt Nam và Ấn Độ phối hợp sản xuất, được Bộ Y tế triển khai. Qua nghiên cứu pha 2 (giai đoạn 2), uống 2 ngày nồng độ virus giảm đáng kể”, ông Nam nói.

Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Hoài Nam.

Sở Y tế TP.HCM cũng chuẩn bị 100.000 túi y tế an sinh, trong đó cả 3 gói thuốc A, B, C trên sẽ cung cấp trực tiếp cho bệnh nhân F0.

“Đa số F0 được điều trị tại nhà đều không triệu chứng, khi có triệu chứng thì mới uống ở gói B trong khi chờ và liên lạc với trạm y tế để được tư vấn, hỗ trợ (nên uống như thế nào, đo nhiệt độ thế nào,…). Có những dấu hiệu nào, nguy cơ nào người dân cần báo Trạm y tế lưu động để tiếp tục cấp thuốc uống tại nhà hay chuyển vào bệnh viện để điều trị”, ông Nam cho biết.

Trạm y tế lưu động tại các quận, huyện và TP Thủ Đức đang phụ trách chăm sóc và điều trị cho 23.197 người F0 cách ly tại nhà, thực hiện 4 nhiệm vụ chính. Cụ thể, Trạm phụ trách khám bệnh và theo dõi sức khỏe F0 đang cách ly tại nhà, quản lý danh sách, tổ chức thăm khám và theo dõi sức khỏe tại nhà cho F0, kịp thời phát hiện F0 triệu chứng, F0 thuộc nhóm nguy cơ cao trên địa bàn (người già neo đơn, người có bệnh lý tâm thần,…) để kịp thời đưa đến các cơ sở cách ly điều trị.

TP.HCM đã thành lập 403 Trạm y tế lưu động hỗ trợ điều trị F0 tại nhà.

Bên cạnh đó, Trạm hướng dẫn F0 khai báo tình hình sức khỏe mỗi ngày qua ứng dụng khai báo y tế điện tử, lập phiếu theo dõi sức khỏe, kịp thời phát hiện các trường hợp triệu chứng nặng để phối hợp với Tổ phản ứng nhanh của phường, xã, quận, huyện vận chuyển người bệnh tới các bệnh viện quận, huyện để điều trị.

Trạm cũng hướng dẫn F0 gọi tổng đài “1022” và bấm số “3” để được tư vấn từ Hội Y học TP.HCM hoặc bấm số “4” để được tư vấn từ “Thầy thuốc đồng hành”. Cập nhật thông tin về tình trạng sức khỏe F0 hàng ngày vào phần mềm “Hệ thống quản lý người cách ly và người bệnh COVID-19”.

Cùng đó, các trạm sẽ hướng dẫn F0 sử dụng toa thuốc điều trị tại nhà; Lấy mẫu xét nghiệm tại nhà (test nhanh hoặc RT-PCR) cho người F0 vào ngày 14 để chuẩn bị kết thúc thời gian cách ly và làm xét nghiệm cho người chăm sóc hoặc người ở cùng nhà với người nhiễm khi có triệu chứng nghi mắc COVID-19.

Ngoài ra, Trạm y tế lưu động phụ trách hướng dẫn người F0 khi có dấu hiệu chuyển nặng như khó thở biểu hiện thở hụt hơi, thở nhanh trên 30 lần/phút, li bì, lừ đừ, tím tái môi, đầu chi, SpO2 < 95% thì gọi ngay tổng đài “115”, Tổ phản ứng nhanh phường, xã, quận, huyện để được cấp cứu và vận chuyển đến bệnh viện điều trị kịp thời.