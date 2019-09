Trăm cảnh sát đột kích quán karaoke, bắt quả tang 32 nam thanh nữ tú phê ma túy

Ngày 22/9, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa lập biên bản kiểm tra, biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ các tang vật, phương tiện vi phạm hành chính liên quan tới việc 32 người sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke.

Lực lượng chức năng bắt quả tang khách và nhân viên của quán karaoke đang phê ma túy. (Ảnh: C.A)

Khoảng 1h45 cùng ngày, Công an Quảng Nam huy động gần 100 cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cảnh sát 113, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát ma túy, Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an TP Tam Kỳ ập vào kiểm tra quán karaoke Paradise (135 - 137 Lê Lợi, phường An Mỹ, TP Tam Kỳ) do Trần Cao Tuyến (52 tuổi, trú tỉnh Quảng Ngãi) làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại 4 phòng của quán này có 28 khách (17 nam, 11 nữ) dương tính với chất ma túy.

Ngoài ra, 4/10 nhân viên của quán karaoke cũng dương tính với chất ma túy.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ tang vật gồm: 4 đĩa sứ có chứa chất bột màu trắng (chưa rõ khối lượng), qua test nhanh xác định là chất ma túy; 4 túi nilon bên trong chứa chất bột, 3 viên nén, qua test nhanh xác định là chất ma túy; 1 dùi cui kim loại, 14 mô tô, xe máy, 12 triệu đồng, nhiều điện thoại di động và tang vật khác có liên quan.

Bắt quả tang 7 thanh niên mở tiệc ma túy trong quán karaoke ở Hà Tĩnh Cơ quan chức năng Hà Tĩnh đang tạm giữ nhóm thanh niên có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Bắt quả tang 20 nam nữ thanh niên mở 'tiệc ma túy' thác loạn trong quán karaoke ở Hà Tĩnh Cơ quan chức năng Hà Tĩnh đang tạm giữ nhóm 20 thanh niên sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke ở thị trấn Xuân Anh (huyện Nghi Xuân).

THANH BA