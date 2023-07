Trải nghiệm mới mẻ, đầy hấp dẫn tại sự kiện của Toyota Việt Nam

(VTC News) -

Tại sự kiện này, khách hàng có cơ hội trực tiếp quan sát 2 mẫu xe Veloz Cross và Vios 2023 và trải nghiệm các tính năng thuộc gói trang bị an toàn Toyota Safety Sense (TSS) qua công nghệ thực tế ảo.

Các tính năng an toàn được trải nghiệm tại sự kiện bao gồm: Hệ thống cảnh báo tiền va chạm (PCS), Hệ thống đèn pha tự động thích ứng (AHB), Hệ thống cảnh báo lệch làn đường (LDA). Song song đó, các chuyên gia của Toyota cũng sẽ tư vấn và giải đáp các thắc mắc của khách hàng.

Hòa mình vào không khí sôi động của “Ngày hội Toyota - An tâm trong từng chuyển động” thông qua những trải nghiệm mới mẻ và hấp dẫn.

Bên cạnh đó, khách hàng còn có cơ hội nhận nhiều phần thưởng hấp dẫn lên đến 12 triệu đồng khi tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, bao gồm: trò chơi tương tác và quay số trúng thưởng. Đặc biệt, từ 20h trong 2 ngày 22 & 23/7, đêm nhạc gala sôi động với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cũng sẽ được tổ chức ngay tại khuôn viên tổ chức sự kiện.

Với những hoạt động thú vị cùng các trải nghiệm ấn tượng, chương trình hứa hẹn sẽ là điểm vui chơi đầy hấp dẫn dành cho các gia đình nhân dịp cuối tuần.

Thông qua sự kiện, Toyota mong muốn truyền tải thông điệp về lái xe an toàn cho tất cả mọi người. Bên cạnh các tính năng an toàn trang bị trên xe, kỹ năng và ý thức của người lái cũng đặc biệt quan trọng, đóng vai trò quyết định đến sự an toàn của chính bản thân mình và mọi người xung quanh.

Bảo Anh