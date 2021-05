Ngày 14/5, 84 học sinh, 3 giáo viên trường Tiểu học Lưu Quý An, thành phố Phúc Yên (Vĩnh Phúc) di chuyển đến trường Mầm non Trưng Nhị, thực hiện quyết định cách ly y tế phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đây là các trường hợp F1 khối lớp 3 và khối lớp 4 của trường do tiếp xúc gần với 1 bạn F0.