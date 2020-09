Trải nghiệm hạng vé SkyBoss nâng cấp và Deluxe mới trên những chuyến bay Vietjet

Theo lịch bay thông báo trước đó, từ 30/9/2020, Vietjet sẽ khai thác thường lệ chặng TP.HCM đi Seoul (Incheon, Hàn Quốc) với tần suất 01 chuyến khởi hành vào thứ Tư hàng tuần. Chặng bay Seoul (Incheon, Hàn Quốc) đi TP.HCM với 01 chuyến khởi hành thứ Tư hàng tuần, bắt đầu từ 07/10/2020.

Chuyến bay VJ962/963 chặng Hà Nội – Seoul – TP.HCM là chuyến bay tăng cường được Vietjet khẩn trương triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển, giao thương tăng cao khi bầu trời quốc tế trở lại, đặc biệt đối với thị trường quan trọng như Hàn Quốc.

Trong lần trở lại này, Vietjet cũng mang đến cho hành khách những trải nghiệm mới mẻ với hạng vé SkyBoss nâng cấp và hạng vé Deluxe hoàn toàn mới trên toàn mạng bay. Với các hạng vé mới, Vietjet mong muốn dành tặng khách hàng nhiều giá trị tốt đẹp như tặng miễn phí chương trình bảo hiểm Flight Care cho khách hàng sở hữu loại giá vé SkyBoss và Deluxe, ưu đãi về hành lý, ưu tiên làm thủ tục, đồ ăn nóng, tươi ngon, thoải mái lựa chọn chỗ ngồi ưa thích...

Hãng hàng không xin lưu ý các hành khách bay từ cả 2 đầu Việt Nam & Hàn Quốc cần có giấy chứng nhận âm tính với COVID-19 được cấp trong vòng 3 ngày trước khi thực hiện chuyến bay cũng như tuân thủ yêu cầu về kiểm tra, kiểm dịch y tế bắt buộc của nước sở tại và xuất trình khi làm thủ tục xuất nhập cảnh. Theo quy định của Chính phủ Hàn Quốc, hành khách cũng sẽ được yêu cầu khai báo thông tin đầy đủ theo mẫu xuất trình trước khi bay, đồng thời tuân thủ các quy định cách ly bắt buộc 14 ngày tại nơi cư trú hoặc tại cơ sở cách ly tập trung có trả phí theo quy định sau khi nhập cảnh Hàn Quốc.

Các hành khách bay tới và nhập cảnh tại Việt Nam có thể lựa chọn cách ly tập trung có thu phí tại một số khách sạn, cơ sở lưu trú tiêu chuẩn đến 5 sao tại các tỉnh, thành phố như Holiday Inn, Ibis... được lựa chọn đáp ứng đầy đủ các quy định an toàn kiểm dịch, nguồn nhân lực…

Lịch bay sẽ được hãng thường xuyên cập nhật qua các kênh thông tin chính thức của hãng tại website www.vietjetair.com, ứng dụng điện thoại Vietjet Air, trang Facebook chính thức tại địa chỉ https://www.facebook.com/vietjetvietnam/, phòng vé và các đại lý chính thức của hãng.

Với mục tiêu đảm bảo sức khỏe cho công dân, ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh, Vietjet thực hiện nghiêm túc các biện pháp về an ninh, an toàn và vệ sinh dịch tễ trước, trong và sau chuyến bay. Toàn bộ phi hành đoàn, hành khách của các chuyến bay quốc tế đều được trang bị bảo hộ y tế toàn thân và đo thân nhiệt trước khi lên tàu; đồng thời sẽ được kiểm tra y tế và đưa về cơ sở cách ly tập trung theo đúng quy định ngay sau khi hạ cánh.

Tất cả các chuyến bay của Vietjet đều tuân thủ tiêu chuẩn an toàn cao nhất của cơ quan chức năng, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng như Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) đảm bảo an toàn sức khoẻ cho hành khách, phi hành đoàn và cả cộng đồng.