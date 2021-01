Trắc nghiệm vui về tình yêu qua hình ảnh đầu tiên bạn thấy

Với hình ảnh này, tự do chính là quan điểm cuộc sống lẫn quan điểm tình yêu của bạn. Bạn dễ tính và thoải mái với mọi việc, cũng như đặc tính của nước - dễ luồn lách bất cứ nơi đâu. Tuy nhiên sự tự do của bạn đôi khi khiến người khác hiểu lầm là nông cạn. Bạn vui tính và dễ kết bạn. Với bạn, tình yêu không quan trọng bằng tình bạn và gia đình. Dù kết giao nhiều bạn bè nhưng bạn thực sự không có nhiều người thân thiết, lý do là bạn không thích ai đó quá hiểu con người mình.