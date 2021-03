Trắc nghiệm vui đoán tính cách: Hình ảnh đầu tiên bạn thấy là hộp sọ hay ốc sên?

(VTC News) -

Để đoán tính cách con người, các nhà tâm lý học thường sử dụng các bài trắc nghiệm vui bằng bức tranh không rõ ràng. Hình ảnh đầu tiện bạn thấy trong bức tranh có thể tiết cho biết nhiều khía cạnh về tính cách bạn.

Bạn hãy quan sát bức tranh dưới đây trong 10 giây và trả lời câu hỏi: Hình ảnh đầu tiên bạn thấy là gì?

Trắc nghiệm vui đoán tính cách: Hình ảnh đầu tiên bạn thấy là gì?

Ốc sên

Nếu hình ảnh đầu tiên bạn thấy là một con ốc sên, bạn hẳn là người thích phiêu lưu, thử thách. Bạn yêu đời và luôn tràn đầy năng lượng.

Bạn có tinh thần tự do. Bạn mạnh mẽ, can đảm nên những cuộc phiêu lưu luôn tràn đầy sự mạo hiểm. Nguồn năng lượng tích cực, lạc quan luôn giúp bạn vượt qua những khó khăn đó một cách dễ dàng và để lại nhiều ấn tượng thú vị trong lòng bạn. Dù vậy, sự tự do và ưa mạo hiểm đôi lúc sẽ khiến bạn gặp phải những rủi ro không đáng có.

Bạn không sống theo quy tắc, ghét những người đưa ý kiến can thiệp vào cuộc sống của mình. Bạn sẽ ở trong trạng thái tốt nhất khi chủ động mọi việc và được là người tiên phong, trung tâm của sự chú ý. Tuy nhiên, đôi lúc bạn cũng cần có sự hòa hợp với mọi người để đỡ mệt mỏi khi phải gánh một mình.

Bản đồ

Hình ảnh chiếc bản đồ cho thấy bạn là người khá nhạy cảm và thích để ý đến tiểu tiết. Bạn luôn nhìn thế giới với đôi mắt tò mà và mong muốn được khám phá nó. Với cái nhìn này đối với thế giới, bạn luôn tỏ ra lạc quan và thoải mái nhất. Bạn coi trọng quan điểm cá nhân.

Ngoài ra, bạn còn có thiên hướng nghệ thuật và trí tưởng tượng khá phong phú. Bạn quan sát nhạy bén, có thể nhìn thấu những người xung quanh. Bạn không thích kiểu người sống hai mặt, giả tạo và có thể dễ dàng nhận ra họ thông qua lời nói và hành động.

Nếu muốn thành công, bạn nên chú tâm vào những công việc đòi hỏi tầm nhìn tinh tế và chính xác. Bạn cũng rất giỏi trong việc tạo ra các xu hướng khiến mọi người đều phải quan tâm.

Hộp sọ

Nếu hình ảnh đầu tiên bạn thấy trong bài trắc nghiệm vui đoán tính cách này là hộp sọ, điều đó chứng tỏ bạn là người điểm tĩnh, có lòng trắc ẩn và biết cách quản lý cảm xúc của mình. Khi rơi vào những tình huống không mong đợi, bạn bình tĩnh, suy xét mọi thứ một cách cẩn thận rồi sau đó mới đưa ra phương án giải quyết.

Ngoài ra, lòng trắc ẩn của bạn luôn khiến người khác có cảm giác được quan tâm. Bạn thích làm việc độc lập, nhưng cũng muốn chia sẻ hạnh phúc và sự hào phóng của mình với người khác.

Bạn coi trọng sự công bằng và luôn lên án với những hành động xấu liên quan đến quyền lợi của con người. Và bạn sẽ là người lên tiếng vì chính nghĩa. Bạn hăng hái, nhiệt tình và cảm thấy hạnh phúc khi được làm những công việc vì lợi ích chung của cộng đồng. Mong muốn của bạn làm cho thế giới trở thành một nơi hòa bình, ấm áp và ngập tràn tình yêu thương.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính chất giải trí và tham khảo.