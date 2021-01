Trắc nghiệm vui đoán tính cách: Ai làm vỡ bình hoa của mẹ?

Dựa vào hành động cho tay vào túi của đứa trẻ C, cho thấy có vẻ cậu bé đang giấu giếm điều gì đó. Có vẻ cậu đang cố tỏ ra thản nhiên và hùa theo rằng A đang có lỗi hoặc có thể là đã giấu tội thành công vì sự tự tin không hề giả trân của mình. Nếu cho rằng C làm vỡ bình hoa thì bạn đang sở hữu tính cách của một nhà lãnh đạo. Bạn biết đâu là vấn đề do người khác gây ra và đâu đúng là lỗi của mình và hoàn cảnh. Vì vậy, bạn luôn trong tư thế nghiêm túc, cư xử cẩn trọng và có chừng mực với mọi người xung quanh, dù không thể hiện ra một cách rõ ràng. Bạn tin mình có thể biểu hiện tự tin tốt nhất trong mọi vấn đề xảy ra nên luôn là người tỏ ra khác biệt trong mọi tình huống.