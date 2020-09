Trà xanh hữu cơ: Hướng đi mới trong toàn ngành

Trà hữu cơ: Nâng tầm giá trị nông sản Việt

Có thể nói, “Trà hữu cơ” hiện đang là cụm từ còn khá mới mẻ với người tiêu dùng. Đây là sản phẩm từ 100% lá trà hữu cơ, được chăm bón hoàn toàn tự nhiên, sử dụng khoáng chất và chất dinh dưỡng tự nhiên, không dùng phân bón hóa học hay thuốc bảo vệ thực vật cùng nguồn đất, nguồn nước sạch theo tiêu chuẩn quốc tế. “Trà hữu cơ” là loại trà hoàn toàn mới ở thị trường và nó còn khá xa lạ với những người tiêu dùng ở những nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam.

Trong bối cảnh an toàn vệ sinh thực phẩm đang trong tình trạng báo động như hiện nay, trà hữu cơ xuất hiện dường như trở thành giải pháp an toàn cho cả người tiêu dùng và doanh nghiệp. Ông Nguyễn Chí Hải - CEO Hải Trà Tân Cương đã có những chia sẻ: “Trà hữu cơ được đánh giá cao bởi hàm lượng, đặc tính cùng hoạt tính được đảm bảo. Đây là loại chè đảm bảo được các quy định nghiêm ngặt của nhiều nước trên thế giới. Điều này giúp cho Trà Việt nâng cao uy tín, giá trị chất lượng, giúp trà Việt dần có tiếng nói hơn trong thị trường Trà quốc tế”.

Với phương thức sản xuất đề cao an toàn môi trường cùng chất lượng sản phẩm an toàn, chè trồng theo phương pháp hữu cơ giúp giảm thiểu được tác hại của phân bón hoá học, hoá chất bảo vệ thực vật đối với môi trường và hệ sinh thái. Bên cạnh đó, phương pháp này đồng thời tạo ra các sản phẩm trà chất lượng cao, an toàn cho người sản xuất và người tiêu dùng, chinh phục thị trường quốc tế.

Trong những năm gần đây, trà hữu cơ được người tiêu dùng đón nhận bởi sự đảm bảo về chất lượng, là giải pháp an toàn, có lợi cho sức khỏe người sử dụng. Chiếm ưu thế về chất lượng, năng suất bởi công nghệ trồng và chăm sóc tiên tiến, trà hữu cơ dường như đang mở ra một kỷ nguyên chè Việt. Với việc đảm bảo quy trình chăm sóc, chế biến và sản xuất, trà hữu cơ đang dần mở rộng thị trường, trở thành thương hiệu trà Việt dẫn đầu về chất lượng.

Trà hữu cơ Việt - Sản phẩm thương mại hay hướng đi chung cho dòng sản phẩm chất lượng

Ông Hải nhận định, với sự xuất hiện của “Trà hữu cơ” đạt chuẩn theo tiêu chuẩn quốc tế, các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh trà tại Việt Nam nếu đi đúng hướng, tận dụng được nguồn lực dồi dào cùng sự quan tâm từ nhiều phía, “Trà hữu cơ” có thể trở thành ưu thế mới, có sức cạnh tranh cao và đặc biệt là khẳng định được vị thế của ngành chè Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Về phía người tiêu dùng, trà hữu cơ giúp người sử dụng an tâm hơn về chất lượng, đảm bảo sức khỏe người sử dụng. Đứng trên khía cạnh doanh nghiệp, trà hữu cơ giúp doanh nghiệp đảm bảo các yếu tố chất lượng, vệ sinh, an toàn thực phẩm cũng như đảm bảo sản phẩm đạt được các yêu cầu khắt khe của thị trường cả trong và ngoài nước. Đây chính là cơ hội cho ngành chè Việt Nam tự chứng minh với thế giới về chất lượng nông sản Việt nói chung và giá trị chè Việt nói riêng.

Tuy nhiên, trên thực tế, trà hữu cơ có mức giá không hề rẻ nên việc cạnh tranh với các loại trà khác trên thị trường trong nước vẫn còn là ẩn số. Mặc dù đảm bảo được các tiêu chuẩn quốc tế, có cơ hội vươn mình để khẳng định vị thế song liệu trà hữu cơ có đảm bảo được thị trường trong nước với mức giá không hề rẻ này. Đây chính là câu hỏi, là cơ hội nhưng đồng thời cũng là thách thức cho nhiều doanh nghiệp sản xuất chè hiện nay.

Hải Trà Tân Cương - Địa chỉ bán trà hữu cơ uy tín, chất lượng

Một trong những đơn vị đi đầu trong việc ứng dụng mô hình trồng trà theo tiêu chuẩn phải kể đến đó là Tâm Trà Thái - Hợp tác xã duy nhất còn bảo tồn giống chè cổ Thái Nguyên. Và Hải Trà Tân Cương chính là địa chỉ, cơ sở được hợp tác xã Tâm Trà Thái cung ứng sản phẩm. Với cái Tâm của người trồng chè, Hải Trà Tân Cương trong nhiều năm liền đã và đang trở thành địa chỉ tin cậy cho nhiều khách hàng tìm đến trà hữu cơ sạch.

Vườn trà của Hải Trà Tân Cương được trồng theo mô hình VietGap đạt chuẩn UTZ. Các công đoạn gieo trồng, chăm sóc được tiến hành công phu, tuân thủ quy tắc nghiêm ngặt. Khâu chế biến trà được thực hiện theo quy trình hoàn toàn khép kín. Có thể nói việc sản xuất chè theo tiêu chuẩn VietGap đã góp phần thay đổi rõ rệt, đem lại những hiệu quả tích cực, sản lượng và chất lượng chè được nâng lên đáng kể.

