Tra từ: ‘Love you to the moon and back’ mang ý nghĩa gì mà nghe lãng mạn vậy?

"Love you to the moon and back" nghĩa là gì?

“To the moon and back” có thể được hiểu là “nhiều hơn mọi thứ trên đời”. Theo cách dịch nôm na trong tiếng Anh, “Love you to the moon and back” có nghĩa "Tôi yêu bạn nhiều như quãng đường đến mặt trăng và quay ngược lại". Điều này để chỉ một tình yêu mãnh liệt, không thể cân đo đong đếm được vì nó xa vô tận giống như khoảng cách đến cung trăng.

Có một cách giải thích khác được Tushar Taneja, Bcom Hons, sinh viên đại học Delhi chia sẻ từng khiến rất nhiều người gật gù.

“Mỗi ngày, trái tim tạo ra một lượng năng lượng đủ để một chiếc xe tải đi 20 dặm. Trong suốt cuộc đời, quãng đường đó dài bằng từ Trái đất tới Mặt trăng và trở lại. Vì vậy, khi bạn nói với ai đó rằng bạn yêu họ "to the moon and back", nghĩa là bạn đang nói rằng bạn yêu họ bằng cả cuộc đời."

Một vài thành ngữ mang ý nghĩa tương tự: "I love you to pieces," "I love you to infinity and beyond”, "I'll love you forever and ever”.

Nguồn gốc của câu “Love you to the moon and back”

Không ai rõ khái niệm ẩn dụ “to the moon and back” xuất hiện lần đầu tiên chính xác vào lúc nào. Nhưng một số người cho rằng, việc dùng khái niệm vũ trụ, thiên văn học để nâng cao và kịch tính hóa tình yêu có thể được thúc đẩy bởi những chuyến thám hiểm không gian và đặt chân lên mặt trăng vào những năm 60.

Một tài liệu chính thức của NASA cho thấy cụm từ “to the moon and back” đã được sử dụng khi mô tả một chương trình vào năm 1969, và có thể cũng đã được sử dụng trong nhiều chương trình khác vào nhiều thập kỷ trước.

Năm 1979, trong vở kịch Nuts của Tom Topor đã xuất hiện khái niệm này thông qua lời thoại của nhân vật: “Khi tôi còn là một cô bé, tôi thường nói với cô ấy, “Tôi yêu bạn nhiều như quãng đường từ đây đến mặt trăng và quay trở về, và dạo quanh khắp thế giới và quay lại một lần nữa”. Và cô ấy cũng đã nói với tôi, “Tôi yêu bạn nhiều như quãng đường từ đây đến mặt trời rồi quay trở về, rồi lại dạo quanh những vì sao và quay về lần nữa.”

Ảnh: Angelica

Những năm 1990 - 2000, cụm từ này dần lan truyền mạnh mẽ, bằng chứng là nó được sử dụng nhiều trong văn hóa đại chúng. Năm 1992, ban nhạc Spectrum phát hành một bài hát có tựa đề “I Love You To the Moon and Back.” Trong cuốn sách Guess How Many I Love You được xuất bản năm 1994, đoạn hội thoại của thỏ con và cha cũng có câu nói này.

Cụm từ “love you to the moon and back” trở lại gây bão trên Twitter vào mùa thu năm 2008. Vào những năm 2010, nó đã trở nên phổ biến đến mức tạo ra những bình luận châm biếm về khoảng cách hữu hạn được thể hiện trong câu nói (bóng gió rằng cụm từ này cũng ám chỉ một tình yêu hữu hạn vì thật ra khoảng cách từ Trái đất đến Mặt trăng không phải vô tận). Tuy nhiên, phần lớn mọi người vẫn tiếp tục sử dụng cách diễn đạt này theo nghĩa ẩn dụ nghiêm túc.

Ảnh: Pinterest

Không chỉ dành riêng cho tình yêu nam nữ

"Love you to the moon and back" không chỉ được sử dụng trong tình cảm nam nữ mà còn dùng để thể hiện cảm xúc với gia đình. Cha mẹ có thể sử dụng cụm từ này để bày tỏ tình yêu của mình với con cái và ngược lại. Cụm từ này có tính thành ngữ và thường được sử dụng trong môi trường đời thường.

Năm 2012, Taylor Swift phát hành bài hát mang tên Ronan. Đây là một ca khúc mà Taylor đã viết khi cô ấy tình cờ đọc blog của người phụ nữ tên Maya Thompson. Câu chuyện viết về đứa con trai tên Ronan đã mất vì căn bệnh ung thư khi mới lên 3. Lời cuối cùng của bài hát cũng có sử dụng cụm từ này. Với âm điệu nhịp nhàng, giọng hát trong trẻo nhưng chứa chan đồng cảm và buồn bã của Taylor, bài hát đã làm rung động trái tim hàng ngàn người đi đến concert “Stand up 2 Cancer”.

Ảnh: Pinterest

“...Come on baby with me

We’re gonna fly away from here

You were my best four years

I remember your bare feet down the hallway

I love you to the moon and back”

---------

“Con yêu, đến đây đi nào

Sát cánh bên nhau, bay thật xa…

Con là 4 năm ý nghĩa nhất đời mẹ….

Mẹ nhớ đôi chân trần bé nhỏ của con bước xuống hành lang dài…

Ronan à, tình yêu mẹ dành cho con rộng lớn như bầu trời…”