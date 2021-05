Tra từ: It Girl là ai mà khiến con trai mê mệt, con gái mơ ước?

It Girl là gì?

It Girl là một từ tiếng Anh để chỉ người phụ nữ trẻ đẹp, trở nên nổi tiếng nhờ sự xuất hiện liên tục qua phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Từ "It", có nghĩa "có cái gì đó", nói tới sự hấp dẫn giới tính, sức thu hút và cách thể hiện. Thuật ngữ này do đó có thể được dịch là "Cô gái với một cái gì đó nổi bật".

It Girl có thể được hiểu là "cô gái mà ai cũng biết là ai đấy". Nói nôm na, It Girl là một cô gái được nhiều người yêu mến và biết đến. Phái mạnh bị cô ấy mê hoặc, phái nữ thì mong muốn được trở thành cô ấy. It Girl quyến rũ cả hai phái, mọi lúc mọi nơi.

Nguồn gốc của cụm từ It Girl?

Cụm từ It Girl lần đầu tiên xuất hiện vào thập niên 1920, nhờ bộ phim It (1927) do Paramount Studios sản xuất. Trong bộ phim, nhân vật Betty Lou Spence (Clara Bow thủ vai) hấp dẫn nhân vật nam chính (Antonio Moreno) vì sở hữu một tố chất quyến rũ không thể miêu tả bằng lời. Những ai có sự hấp dẫn tựa như Clara Bow trong bộ phim này bắt đầu được miêu tả bằng cụm từ It Girl – tức cô gái trong bộ phim It.

Clara Bow. (Ảnh: Alex Raphael)

Hàng triệu người phụ nữ trên thế giới xem Clara Bow là hình mẫu lý tưởng của người phụ nữ trong thời đại mới, dám nghĩ dám làm. Từ cử chỉ cho tới lời nói, phong cách, họ đều bắt chước Clara.

Theo sau Clara Bow, vào những năm 50, 60 với vẻ đẹp quyến rũ, đôi môi căng mọng, cùng hàng mi cong khiến nhiều người khao khát, Marilyn Monroe trở thành It Girl mới, cô cũng là người truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ.

Marilyn Monroe. (Ảnh: The Times Israel)

Thời đại của những thân hình quyến rũ đã qua, định nghĩa It Girl lại thay đổi với sự lên ngôi của những phụ nữ có vóc dáng thanh mảnh. Vào những năm của thập niên 1970, Edie Sedgwick được giới mộ điệu nhắc đến với hình ảnh nàng thơ của Andy Warhol. Cô đã trở thành mong ước của nhiều phụ nữ trên thế giới. Cô còn trở thành nguyên mẫu cho bộ phim Factory Girl của đạo diễn George Hickenlooper.

Một số It Girl của thời đại hiện

Khác xa nguyên mẫu của quá khứ, từ “It” trong thời hiện đại dành để chỉ sự nổi bật về diện mạo bên ngoài, không riêng các ngôi sao, mà còn dành cho những cô gái sở hữu phong cách sành điệu, đầy cá tính, có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ đến giới trẻ.

Một số cái tên It Girl nổi tiếng có thể kể đến như bông hồng lai nước Anh Alexa Chung. Với gương mặt góc cạnh, vóc dáng chuẩn, cô sinh ra đã có thần thái của một siêu mẫu.

Alexa Chung. (Ảnh: AFP)

Kendall Jenner, một thành viên thuộc gia tộc Kardashian. Với số lượng theo dõi trên Instagram đạt đến con số gần 86 triệu người, những gì cô làm, trang phục cô diện trên người cũng như thực đơn hàng ngày để giữ gìn vóc dáng, cũng trở thành niềm khao khát của phụ nữ.

Kendall Jenner. (Ảnh: Getty Images)

Nhắc đến Kendall Jenner thì không thể không nhắc đến Gigi Hadid. Cô bạn thân của Kendall, một cái tên không quá xa lạ đối với những bạn trẻ yêu thích thời trang trên thế giới. Gigi đã chinh phục rất nhiều nhãn hàng, nhà thiết kế khi luôn được chọn mặt gửi vàng đảm nhận nhiều vị trí như first face, vedette hay gương mặt đại diện.

Gigi Hadid. (Ảnh: Daily News)

Ở Việt Nam, cũng có những It Girl với sức hút mạnh mẽ đến cộng đồng trẻ như Châu Bùi, Quỳnh Anh Shyn...