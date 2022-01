Trả hồ sơ vụ cựu Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op Diệp Dũng chiếm đoạt tài liệu mật

(VTC News) -

Sáng 17/1, một lãnh đạo TAND TP.HCM xác nhận Toà đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ cố ý làm lộ bí mật Nhà nước, chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước liên quan đến ông Diệp Dũng, cựu Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op.

Phiên toà trước đó dự kiến đưa ra xét xử vào sáng nay (17/1). Do vụ án liên quan bí mật Nhà nước nên sẽ xử kín.

Tháng 9/2021, Cơ quan ANĐT Công an TP.HCM hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần 2 và đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố 3 bị can, gồm: Nguyễn Hoài Bắc (SN 1984, nguyên cán bộ công an), Lê Thị Phương Hồng (SN 1979, kinh doanh tự do) về tội "Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước" và ông Diệp Dũng (SN 1968, nguyên Chủ tịch HĐQT Liên hiệp HTX Thương mại TP.HCM- Saigon Co.op) về tội "Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước" theo điều 337, Bộ luật Hình sự.

Theo kết luận điều tra, bị can Bắc là cán bộ công an nên nắm được thông tin về quá trình kiểm tra, xác minh nguồn tin tội phạm xảy ra tại Saigon Co.op. Sau đó, Bắc đã nhắn tin qua zalo cho Hồng để Hồng thông báo cho ông Diệp Dũng.

Ngày 28/9/2020, trong quá trình lấy lời khai, ông Diệp Dũng cho biết có người cung cấp thông tin trong quá trình cơ quan điều tra đang xác minh nguồn tin tội phạm tại Saigon Co.op. Từ lời khai này, công an đã làm việc với ông Bắc (thành viên tổ xác minh) đã cung cấp thông tin cho bà Hồng.

Qua làm việc, công an xác định, Hồng và Bắc quen nhau cuối năm 2017 và sống chung ở 1 chung cư trên địa bàn quận Bình Thạnh.

Cuối tháng 7/2020, trong quá trình tham gia điều tra liên quan đến vụ Saigon Co.op, Bắc thường tâm sự hoặc nhắn tin qua zalo cho Hồng. Đáng nói, Hồng còn lợi dụng lúc Bắc ngủ say rồi sao chép hoặc chụp lén các tài liệu liên quan đến Saigon Co.op.

Cơ quan điều tra xác định Bắc không hề hay biết Hồng sử dụng những thông tin này gây ảnh hưởng đến quá trình điều tra và không vì mục đích trục lợi cá nhân.

Riêng Hồng biết ông Dũng là chủ tịch Saigon Co.op và biết bạn trai mình đang tham gia tổ xác minh nhưng vẫn lợi dụng để lấy thông tin cung cấp cho ông Dũng. Hồng cung cấp cho ông Dũng thông tin nhằm mục đích để tiện việc kinh doanh kiếm thêm thu nhập.

Căn cứ vào kết quả điều tra bổ sung, cơ quan điều tra cho rằng đủ cơ sở xác định hành vi phạm tội của các bị can theo kết luận điều tra tháng 3 và bổ sung lần 1 vào tháng 6/2021.

Liên quan tới ông Diệp Dũng, ngày 27/7/2020, Thanh tra TP.HCM công bố Kết luận thanh tra về việc chấp hành quy định pháp luật tại Saigon Co.op.

Cùng ngày, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, ông Dương Ngọc Hải - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy triển khai quyết định đình chỉ sinh hoạt cấp ủy đối với ông Diệp Dũng và đình chỉ các vai trò Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Bí thư Đảng ủy của ông Diệp Dũng tại Đảng bộ Saigon Co.op.

Ông Diệp Dũng được Thành ủy TP.HCM chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy Saigon Co.op nhiệm kỳ 2015-2020 và giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op từ cuối tháng 8/2015.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM, ngày 3/4/2020, Chánh Thanh tra TP.HCM ban hành Quyết định số 60/QĐ-TTTP-P2 về thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật tại Saigon Co.op.

Theo kết luận của Thanh tra TP.HCM, Saigon Co.op được UBND TP.HCM phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động theo Quyết định số 1344/QĐ-UB-KT ngày 5/3/1999 với tổng vốn đăng ký là 23.133.392.985 đồng.

Từ năm 1999 đến nay, Saigon Co.op được UBND TP.HCM giao cùng Sở Tài chính - Vật giá TP.HCM (nay là Sở Tài chính) xây dựng Quy chế quản lý nguồn vốn trình UBND TP.

Tuy nhiên, đến nay các đơn vị vẫn chưa thực hiện, dẫn đến không cung cấp được cho Thanh tra TP.HCM cụ thể danh mục vốn, tài sản không chia có giá trị là 21.885.392.000 đồng. Điều này là thực hiện không đúng theo quy định của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính áp dụng đối với HTX, Liên hiệp HTX quy định về quản lý tài sản không chia.

Đồng thời, các tài sản Saigon Co.op tiếp nhận từ Liên hiệp HTX Mua bán TP.HCM chuyển sang và nguồn tài trợ khác, Saigon Co.op phải có nghĩa vụ sử dụng có hiệu quả nhưng Saigon Co.op chưa mở sổ theo dõi khi tiếp nhận tài sản không chia là không thực hiện đúng quy định.