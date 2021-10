Trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ cựu nhà báo, công an nói xấu lãnh đạo Quảng Trị

(VTC News) -

Chiều 30/10, sau 2 ngày xét xử, TAND tỉnh Quảng Trị quyết định tuyên trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân”.

Ba bị cáo liên quan vụ án gồm: Lê Anh Dũng (56 tuổi, trú tại TP.HCM, làm kinh doanh); Phan Bùi Bảo Thy (50 tuổi, trú tại TP. Đà Nẵng, là nhà báo, công tác tại Báo Giáo dục và Thời đại) và Nguyễn Huy (44 tuổi, trú tỉnh Quảng Trị, nghề nghiệp là cán bộ công an, công tác tại Công an tỉnh Quảng Trị). Những người này bị cáo buộc dùng mạng xã hội để nói xấu nhiều lãnh đạo tỉnh Quảng Trị.

Ba bị cáo tại phiên toà xét xử sơ thẩm. (Ảnh: Như Quỳnh)

Bị hại gồm: ông Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nay là Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du Lịch; ông Võ Văn Hưng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị; ông Lê Đức Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị; ông Đỗ Văn Bình - Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị, nay là Bí thư Huyện ủy Cam Lộ; bà Trần Thị Thu – Bí thư Tỉnh đoàn tỉnh Quảng Trị và ông Trần Đức Việt - nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị.

Theo cáo trạng, đầu năm 2020, Dũng xin tài khoản facebook “Lê Lết” từ Hoàng Thế Nhân (SN 1984; ngụ khu vực 9, phường An Đông, TP Huế, Thừa Thiên - Huế) rồi đổi thành “Thu Hà” nhằm đăng các bài viết nói xấu Đại tá Trần Đức Việt – nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị. Dũng và Thy viết bài rồi Dũng đăng lên facebook “Thu Hà” và “Hoàng Lê”.

Tháng 7/2020, Dũng và Thy viết bài về các lãnh đạo tỉnh Quảng Trị với 79 bài đều do Dũng đăng lên facebook. Tháng 11/2020, Huy viết các bài có nội dung xuyên tạc, nói xấu ông Việt, Công an tỉnh, các lãnh đạo tỉnh và những bài viết đăng trên các trang facebook: Thu Hà; fanpage QUẢNG TRỊ 357 và fanpage Quảng Trị 357.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của Dũng, Thy và Huy làm giảm uy tín, vai trò lãnh đạo của HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Công an tỉnh với cán bộ và nhân dân, làm giảm niềm tin của nhân dân với với các tổ chức; ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của các lãnh đạo. Hành vi của những người này gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn nên cần xử lý nghiêm theo pháp luật.

Ngày 10/2/2021, Cơ quan An ninh điều tra Công an Quảng Trị khởi tố vụ án, khởi tố bị can các đối tượng. Theo điều tra, từ ngày 28/4/2020 đến 1/2/2021, Thi biên tập 53 bài, Huy biên tập 26 bài.

Tại phiên xét xử sơ thẩm, đại diện VKSND tỉnh Quảng Trị giữ quyền công tố đã đề nghị HĐXX không xem xét tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo Dũng và Thy; đề nghị mức án Lê Anh Dũng 18 đến 24 tháng tù giam; Phan Bùi Bảo Thy 12 đến 15 tháng tù treo; Nguyễn Huy 6 đến 9 tháng tù treo.

Cũng tại phiên toà, bị cáo Lê Anh Dũng không đồng ý với các nội dung trong cáo trạng, chỉ đồng ý có việc tương tác với Facebook Hoàng Lê và chuyển các bài viết qua phần tin nhắn cho Facebook này đăng tải.

Bị cáo Phan Bùi Bảo Thy cũng không đồng ý với cáo trạng, và cho rằng đã thu thập được các thông tin từ nhiều nơi, nội dung đã xác minh thì đăng báo, còn chưa xác minh thì biên tập lại gửi cho bị cáo Dũng với tư cách riêng tư và dự định làm tư liệu để viết tiểu thuyết.

Bị cáo Nguyễn Huy cho rằng, các bài viết liên quan không ảnh hưởng đến tổ chức, việc giám định các bài viết bằng định tính, cảm quan không chính xác.