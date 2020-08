TP.HCM xử lý công trình sai phạm tại dự án Khu nhà ở Him Lam Quận 7

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan có công văn chỉ đạo UBND Quận 7 xử lý vi phạm đối với các công trình sai phép xây dựng trên đất công viên cây xanh và đường dân sinh tại dự án Khu nhà ở Him Lam (phường Tân Hưng, Quận 7).

Dự án Khu nhà ở Him Lam do Công ty Cổ phần Him Lam làm chủ đầu tư, được UBND TP.HCM giao đất năm 2006 để đầu tư xây dựng khu nhà ở. Đến năm 2007, UBND Quận 7 ban hành quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.

Dự án có quy mô 58,3ha; gồm 840 nhà liên kề, 321 biệt thự và gần 3.000 căn hộ chung cư. Được quy hoạch để trở thành khu dân cư cao cấp, kiểu mẫu.

Thế nhưng, thời gian gần đây, người dân sống tại khu nhà ở Him Lam phản ánh về việc chiếm dụng đất công để xây dựng quán ăn, bãi giữ xe...

Trước phản ánh của người dân, tháng 6/2020, Thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, UBND phường Tân Hưng, UBND Quận 7 và đại diện Công ty Cổ phần Him Lam kiểm tra hiện trạng thực tế các công trình sai phép tại dự án.

Quá trình kiểm tra cho thấy, vị trí kinh doanh quán ăn hải sản Vườn Dừa, theo quy hoạch chi tiết 1/500 được UBND Quận 7 phê duyệt năm 2007 là đất công viên cây xanh. Vị trí bãi giữ xe nằm trong hẻm 1041 đường Trần Xuân Soạn theo quy hoạch là đường dân sinh.

Đại diện Sở Xây dựng TP.HCM khẳng định, các công trình này đều xây dựng không phép và không phù hợp với quy hoạch được UBND Quận 7 phê duyệt năm 2007.

Đến ngày 18/8, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan yêu cầu UBND Quận 7 xử lý vi phạm đối với hai công trình sai phép này. UBND Quận 7 phải giám sát việc xây dựng tại phần diện tích đất đã được quy hoạch để xây dựng các công trình công cộng tại dự án này.

Chiều 26/8, trả lời PV, đại diện Công ty Cổ phần Him Lam cho biết, sự việc đã diễn ra nhiều năm. Công ty đã trình báo đến cơ quan chức năng nhiều lần nhưng gần đây mới được xử lý.

"Nhóm người này hung hãn, chúng tôi có đến nhắc nhở nhiều lần nhưng không được. Mãi đến sau này, cơ quan chức năng đến kiểm tra, có quyết định xử lý thì mới giải quyết được vấn đề", đại diện Công ty Cổ phần Him Lam thông tin.