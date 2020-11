TP.HCM: Trường mầm non ‘chui’ tại chung cư Him Lam Phú An bị đình chỉ

Ngày 6/11, bà Phan Thị Kim Duyên, Phó Trưởng phòng GD&ĐT Quận 9, TP.HCM xác nhận, đơn vị vừa ra quyết định đình chỉ hoạt động của Trường mầm non Kid’s Club tại chung cư Him Lam Phú An (phường Phước Long A). Trường mầm non này được thành lập từ tháng 9/2020 nhưng chưa được cấp phép hoạt động.

Trước đó, nhiều trẻ theo học tại ngôi trường này có biểu hiện ngộ độc thực phẩm. Trong đó có 15 bé bị rối loạn tiêu hoá hôm 23/10. Sau sự việc, Trường tổ chức làm việc với phụ huynh nhưng không báo cáo Phòng Giáo dục Quận 9.

Trường mầm non hoạt động không phép ở chung cư Him Lam Phú An, Quận 9. (Ảnh: Facebook Trường)

Đến chiều 3/11, Trường có tổ chức họp với phụ huynh, cuộc họp có mời đại diện UBND phường và Phòng Giáo dục Quận 9. Lúc này, sức khoẻ những bé bị ngộ độc đã trở lại bình thường.

Sau đó, Phòng Giáo dục Quận 9 có mời lãnh đạo Trường mầm non Kid's Clin và nhà đầu tư đến phường Phước Long A để công bố quyết định xử phạt. Cơ quan chức năng cũng ra quyết định đình chỉ hoạt động của Trường từ ngày 9/11.