TP.HCM: Cảnh báo người dân có cá sấu ở Quận 12

Ngày 10/9, Chủ tịch UBND Quận 12 phát đi thông báo, đề nghị UBND các phường Thạnh Lộc, Thạnh Xuân, An Phú Đông tuyên truyền, cảnh báo đến người dân có cá sấu xuất hiện tại khu vực Bến phà Phú Cường (Bình Dương) để người dân cảnh giác.

Ảnh minh họa.

"Để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân tại khu vực giáp ranh Bến phà Phú Cường, UBND quận đề nghị UBND phường Thạnh Lộc, Thạnh Xuân, An Phú Đông tuyên truyền, cảnh báo để người dân cảnh giác, tránh trường hợp có thể xảy ra rủi ro do cá sấu tấn công”, Quận 12 cảnh báo.

UBND Quận 12 cũng đề nghị các phường nêu trên tuyên truyền, vận động người dân nếu phát hiện cá sấu phải báo ngay đến UBND địa phương để tổ chức vây bắt và xử lý theo quy định.

Trước đó, UBND Quận 12 nhận được Công văn của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương về tin báo có cá sấu xuất hiện tại khu vực Bến phà Phú Cường nên phát thông báo để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân tại khu vực sông rạch giáp ranh.