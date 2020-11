TP.HCM: Bé 3 tuổi chấn thương sọ não nặng, nghi bị mẹ bạo hành

Ngày 25/11, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) thông tin, bệnh viện có tiếp nhận bệnh nhi tên T.N.K.C. (3 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế, tạm trú Quận 12) nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não nặng, được chuyển lên từ Bệnh viện Quận 12.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an Quận 1 và Công an Quận 12 đã đến liên hệ với Bệnh viện Nhi đồng 2 để nắm thông tin bệnh nhi trên. Chị Trần Thị D. (26 tuổi) mẹ bé C. đã được công an triệu tập làm việc.

Tại cơ quan công an, chị D. khai trước đó 3 ngày, bé C. bị ngã cầu thang, không rõ độ cao. Sau đó bé tỉnh, có bầm mắt và ói 1 lần. Tuy nhiên khi làm việc với công an, người này thừa nhận có dùng tay đánh mạnh vào đầu bé, sau đó bé sụp mi, co gồng dần.

Bệnh viện Nhi đồng 2 (Ảnh: Internet)

Tại Bệnh viện Quận 12, các bác sĩ ghi nhận đồng tử 2 bên mắt bé C. chỉ còn 4mm, mất phản xạ ánh sáng, chẩn đoán chấn thương đầu, chấn thương sọ não. Các bác sĩ cho bé thở oxy và chuyển lên Bệnh viện tuyến trên.

Bà Trần Thị Phượng, 55 tuổi, mẹ chị D. cho biết, chị D. có 5 người con với 3 người chồng khác nhau, 2 bé lớn được gửi về quê cho ngoại nuôi, 1 bé gửi cho bên nội. Chị D. nuôi 2 bé nhỏ nhất, thuê trọ ở Quận 12 bán vé số.

Cũng theo bà Phượng, trước khi xảy ra sự việc, chị D. có biểu hiện bất thường về tâm lý, có một số lần dùng tay đánh con nhưng rất nhẹ. Vào ngày xảy ra sự việc, bà nghe con gái lớn kể lại, bé C. đi vệ sinh nhưng lỡ làm dính phân vào dép, D. bực quá nên dùng tay đánh.

Được biết, hoàn cảnh gia đình bé C. rất khó khăn.

Hiện Công an Quận 12 đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.